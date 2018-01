Nektet å la seg operere – vant over forsikringsselskap

Forsikringsselskapet Protector ville at en pilot som slet med gallesteinssykdom skulle operere bort plagene og komme seg tilbake på jobb, i stedet for en langvarig behandling som utløser forsikringsutbetaling. Men piloten, som hadde mistet lisensen som kreves for å fly, ville ikke la seg operere, og krevde forsikringen utbetalt.

Han fikk fullt medhold i Finansklagenemnda, til forsikringsselskapets fortvilelse.

Skadedirektør Fredrik Messel i forsikringsselskapet Protector, mener forsikringsdeltakere er pliktig til å gjøre det de kan for å bli friske. Foto: Kristin Jacobsen

– Det er en enkel operasjon, som gjøres lett, man blir frisk og den er anbefalt. Det er ikke noe kontroversielt med det, sier skadedirektør i Protector forsikring, Fredrik Messel.

Messel sier at forsikringsdeltakere er pliktig til å gjøre det de kan for å bli friske, noe han mener en slik operasjon vil bidra til.

Risiko

Det stilles strenge helsekrav til piloter som har ansvar for at flypassasjerer skal komme trygt frem.

En pilot som blir syk kan miste helseattesten og jobben som flyger. Da kan det være at man kan få utbetalt lisensforsikring som dekker tapt inntekt.

Men i denne saken mener forsikringsselskapet Protector at de kan kreve at piloten kan operere bort gallesteinen og komme seg tilbake på jobb i løpet av kort tid. Advokaten til flygeren er ikke enig.

Varsel om at neste tilsvarende sak blir tatt til retten provoserer advokat Espen Rekkedal. Han representerer mange sjømenn og flygere som har kjempet lenge mot forsikringsselskap for å få utbetalt penger etter såkalt «loss of licence» Foto: NRK

– Høyesterett tok stilling dette helt tilbake i 1962, der det kom frem at man ikke kan forvente at en skadd person skal gjennomføre selv kurante inngrep. Grunnen til det er at det er risiko knyttet til enhver form for kirurgisk inngrep, sier advokat Espen Rekkedal.

Liten forståelse

Advokaten møter lite forståelse for denne argumentasjonen hos forsikringsgiganten.

– Det pussige er jo at man her kan få utbetalt en ganske betydelig erstatning fordi man ikke ønsker å la seg operere. Dagen etter at vi har utbetalt beløpet, så kan man i teorien faktisk gå og ta operasjonen, og da sitter man både med en friskmelding og en utbetaling. Dette mener vi ville vært uberettiget, sier Messel i Protector.

Generelt sett kan denne type utbetalinger ligge rundt 7–800 000 kroner.

Finansklagenemnda ga piloten medhold og viste til rettspraksis. Protector på sin side mener at den medisinske utviklingen har gått langt forbi gammel rettspraksis og varsler nå at neste gang vil de ta tilsvarende sak til domstolen.

– Det er en betydelig belastning når en person står uten inntekt på grunn av skade som er berettiget, og med klar forventning om få et forsikringsoppgjør, og som da ikke skal få det. Så jeg har veldig liten forståelse for at forsikringsselskapet Protector skal dra en slik sak for retten i neste tilfelle, avslutter Rekkedal.