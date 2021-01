Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vet ikke om jeg kommer ut av sykehuset igjen hvis jeg legges inn. For jeg er såpass syk. Så jeg må bestemme meg for å si adjø til mine nærmeste før jeg blir lagt inn.

Sist hun var pasient på lindrende avdeling på sykehus, måtte hun kjempe for å få se sine nærmeste.

Siden de to barnebarna er små må de komme én og én i følge med faren. Da er sykehusets grense på to besøkende nådd. På julaften måtte 64-åringen velge om sønnen eller datteren skulle få være sammen med henne og samboeren.

– De er jo ikke mer smittsomme om de er sammen på rommet mitt, men det har ikke latt seg ordne, forteller Jordahl.

Sykehuset forklarer grensen på to besøkende med at det er viktig med avstand for å unngå smitte, og at pasientrommene er små.

Pårørende nektes adgang

Siden pandemien kom til Norge har media jevnlig meldt om frustrerte pårørende som nektes adgang til døende.

Mari Falck, som selv er lege, forteller om sin døende far, Morten Falck. Hun og familien har kjempet mot rigide besøksregler i Oslo i snart ett år. I flere måneder fikk hun ikke besøke faren på sykehjemmet.

– Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret. Det var veldig trist å se at han hadde det så vondt, fortalte Falck til Dagsavisen.

I et innlegg på Facebook skriver hun:

«Pappa er våken omtrent annenhver dag, og det ser ikke lyst ut. I dag fikk vi beskjed om at de nye smittevernreglene gjør at vi kan besøke ham én gang i uka heretter. Vi vet ikke om han lever så lenge.»

SAVNER FAREN SIN: Mari Falck sier at faren Morten Falck alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Foto: Privat

Falck og familien fikk beskjed om at besøksrestriksjonene kunne bare lettes på om det var snakk om en terminal fase.

«Det vil si de siste tre-fire dagene, der mange er tilnærmet bevisstløse. Det er poengløst. Det er for sent. Og denne differensieringen har ingenting med smittevern å gjøre», skrev Falck.

– Man blir jo fortvilet og redd for at sist gang jeg traff ham blir den siste noensinne, sier Falck til NRK.

Menneskerettighetsbrudd

Pasientombudet i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen mener det mangler gode smittevernfaglige vurderinger bak bestemmelsene om hvem som får besøke døende pasienter.

Pasientombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen Foto: NRK

– Det er jo hjerteskjærende historier vi hører og som vi kjenner fra henvendelser til vårt kontor. Når man ikke har gode faglige begrunnelser for hvorfor folk ikke kan ha besøk, så er det et brudd på menneskerettighetene.

Vil finne løsninger

Ifølge Oslo kommune var det en feil at Falck fikk besøksbegrensning nå som faren er døende og på lindrende avdeling.

Helge Jagmann er direktør i sykehjemsetaten i Oslo. Han er glad for at media tar opp slike saker.

– Jeg ønsker at folk i større grad tar kontakt med institusjonen og sykehjemsetaten i Oslo. Så skal vi finne løsningen på slike situasjoner.

– Døende skal få besøk

Det er gitt ut en nasjonal veileder for besøk til pasienter. Den sier at det skal legges til rette for besøk på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad frykter at reglene ved noen sykehus og sykehjem ikke alltid praktiseres på en fornuftig måte.

– Det jeg tror skjer i praksis er at man lager et lokalt regelsystem tilpasset sin virksomhet for å ha noen rammer. Men så glemmer man å gjøre individuelle vurderinger. Vi har poengtert flere ganger at det skal legges til rette for besøk. Da må regelverket praktiseres aktivt ut fra situasjonen som dukker opp.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør Foto: NRK

Nakstad mener for eksempel det må være fullt mulig å ha besøk av flere familiemedlemmer fra samme husstand:

– Det er ikke noe bedre smittevern da at én av tre står på gangen og venter. Det er et eksempel på en dårlig tilpasset vurdering.

– Men burde dere presisere i veilederen at en hel familie må kunne samle seg rundt den døende?

– Det er lokaldemokrati i Norge og kommunene har et ansvar. Problemet er at hvis vi sier en hel familie, så kan det bli mange familiemedlemmer. Sånn at her er det ikke så lett å sette en absolutt grense nasjonalt.