Over tusen nordmenn er fortsatt «sandfaste» på Gran Canaria

Mange ble «sandfaste» på Gran Canaria lørdag formiddag.

Sandstormen var den sterkeste på mange år, og sikten ble så dårlig at fly ikke hadde mulighet til å verken lande eller ta av. Søndag morgen er været litt bedre, men flyplassen på Gran Canaria er fortsatt stengt.

John Eckhoff, pressesjef i SAS, sier de nå avventer situasjonen i morgentimene.

– Vi avventer værsituasjonen og om det er teknisk forsvarlig å fly. Selv om været er noe bedre, er vi nødt til å være helt sikre, sier Eckhoff til NRK.

Avventer situasjonen

– Kan det bli i løpet av dagen?

– Vi kommer med en ny oppdatering midt på dagen i dag.

SANDSTORM: Slik ser sandstormen på Gran Canaria ut fra kontrolltårnet på flyplassen. Om lag 1500 nordmenn kommer seg nå ikke hjem fra ferieøya.

Eckhoff forstår at situasjonen vanskelig for de tusen reisende som nå venter på nærmere beskjed, og understreker at SAS nå jobber på spreng for å minimere ulempen.

– Per nå så må en bare vente. Jeg forstår at folk har et stort behov for informasjon, og vi jobber hardt for å løse dette, sier pressesjefen.

SAS har flere fly som er rammet.

Fligtene til Gran Canaria som søndag er kansellert er flight SK 4697, Oslo 07:30, flight SK 2837, Copenhagen 08:05 og flight SK 1819, Stockholm 10:20.

Fem fly står på Gran Canaria: To fra Oslo, to fra Arlanda og ett fra Kristiansand.

Det var rundt 540 passasjerer som skulle med SAS-flyene til Norge.

I tillegg ble to fly omdirigert: Ett fly fra Gøteborg som ble omdirigert til Faro, Portugal og ett fly fra København som ble omdirigert til Tenerife.

Om lag 1500 nordmenn på Gran Canaria kommer seg ikke hjem til Norge i kveld. Ifølge meteorologen kan vinden bli enda sterkere i morgen. Foto: Emma Sortland Sivertsen / Privat

Pressesjefen forteller at værforholdene på Gran Canaria nå er noe bedre, men at SAS må være helt sikre på at forholdene er gode nok til å kunne fly i, og at de derfor avventer situasjonen.

Kraftig vind

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss forklarer at sandstormen skyldes et høytrykk utenfor Spania som kombinert med et lavtrykk sør for Kanariøyene fører til kraftig vind.

NASA-bilde av sandstormen over Kanariøyene. Foto: Nasa

Vindretningen fører til at sand fra Sahara fraktes rett mot øygruppen.

– Vinden ser også ut til å bli kraftigere i morgen søndag. Først sent søndag kveld eller natt til mandag, ser vinden ut til å ta en mer sørlig retning slik at situasjonen blir bedre.

– Nå vil man jo bare hjem

Kjersti Westby Bakke er en av dem som er sandfast. Hun er sammen med hele familien, 13 stykker fra 3 til 60 år, for å feire morens 60-års dag.

Hun forteller at det er lite informasjon å få.

– Vi vet egentlig ingenting. Vi har på eget initiativ ringt SAS, og da fikk vi beskjed om at neste fly er satt opp klokken 11, men vi vet ikke om det går da. Bortsett fra det har vi ikke fått noe informasjon, sier Bakke til NRK.

I går kveld fikk de innlosjert hele familien på hotell, og Bakke forteller at de i alle fall har fått seg litt søvn i natt. Det de derimot ikke fikk, var bagasjen: To i følget ble igjen på flyplassen for å få hentet ut bagasjen, men det var ikke mulig.

Alle fly er kansellert på grunn av sandstormen. Foto: Charlotte Eide

– Hvordan er stemningen i gruppa nå?

– Det ble litt bedre da vi fikk hotell, slik at alle sammen har fått sovet litt. Det er klart at alle er klare for å komme hjem. Det er i utgangspunktet ikke noe ugreit å ha en ekstra dag på Gran Canaria, men nå er jo været såpass at nå vil man jo bare hjem, sier Bakke.

Mange sliter med å få hotellrom

Det er heller ikke alle reisende som har fått tak i hotell.

Ifølge NTB er det flere fulle hotell på øya, og situasjonen blir ekstra vanskelig da mange hoteller er vinterstengt.

– Vi har forsøkt å få dem innlosjert på hoteller, men fordi nye tilreisende hadde sjekket inn, og fordi mange hoteller er vinterstengt nå, er det lite kapasitet. Det er en svært krevende situasjon, og vi er ikke det eneste selskapet med disse utfordringene nå. Det er svært krevende på flyplassene med alle disse menneskene, sier Eckhoff til NTB.