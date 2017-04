Enterokokker, på latin entereococcus facium, er en gruppe bakterier som finnes i tarmen hos alle mennesker og dyr, skriver Oslo universitetssykehus på sine nettsider.

Det er snakk om to forskjellige forgreninger av infeksjonssykdommen. Det ene utbruddet med bakterietypen «vanA» skal ifølge sykehuset være registrert på seks sengeposter på avdelingen på Ullevål, samt en sengepost på avdelingen på Aker.

Det andre utbruddet med bakterietypen «vanB» har rammet syv sengeposter på avdelingen på Ullevål.

God håndhygiene viktig

Vancomycinresistente enterokokker (VRE) skilles ut med avføringen og kan finnes på huden.

Bakteriene kan også finnes i omgivelsene rundt en smittet person, for eksempel på sengetøy og dørhåndtak. Derfra kan de overføres til dem som berører dette. Vanligvis overføres smitten via hendene til munnen, og god håndhygiene er sett på som det viktigste tiltaket for å unngå smitte.

Vancomycinresistente enterokokker er vanligvis ikke mer sykdomsfremkallende enn andre enterokokker. Bakterien kan finnes i tarmen i veldig lang tid, fra måneder til flere år, uten at en faktisk blir syk.

Dersom bakterien forårsaker en infeksjon, fører den oftest til urinveisinfeksjon, men andre infeksjoner kan også forekomme, ifølge eHåndboken.

Det er viktig med god håndhygiene for å unngå smitte, opplyser sykehuset. Foto: Helene Wille Lund / NRK

Sjekker alle pasienter

Enterokokker kan i stor grad være resistente mot ulike typer antibiotika. Vancomycinresistente enterokokker er også motstandsdyktig mot et antibiotikum som heter «vankomycin».

Oslo universitetssykehus har satt i gang flere tiltak. Blant annet vil alle pasienter som kan ha blitt eksponert på noen av de rammede sengepostene blir sjekket.

Pasienter som er utskrevet og ikke skal tilbake i nærmeste fremtid vil ikke bli kontaktet. Dette er basert på en risikovurdering av smittevernavdelingen om sannsynligheten for å bli smittet.

Enterokokker har blitt en mer vanlig årsak til infeksjoner i helseinstitusjoner.

NRK har kontaktet smittevernavdelingen på sykehuset for kommentar, men har ikke lykkes i å få en uttalelse.