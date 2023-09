Oslo: To personer pågrepet etter ran og ransforsøk

Politiet har pågrepet to gutter under 18 år for ran og ransforsøk i boligområder på Holmen og Smestad i Oslo.

Vitner har beskrevet at det var fire ungdommer som var med på ranet.

Per nå har politiet oversikt over to ransforsøk og tre ran.

– Ingen skal ha kommet fysisk til skade, men en av de fornærma har fått et slag, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til NRK.

Maskerte

Politiet fikk i natt flere meldinger om at personer hadde blitt ranet og forsøkt ranet utendørs av en maskert ungdomsgjeng.

– Det fremstår som de går gatelangs i boligfelt, og har oppsøkt personer muligens til og fra kollektivtransport, sier Østerhaug.

De fornærmede er fra 18 til opp i 40-årene.

Den første meldingen kom inn til politiet klokken 01.15. Deretter kom det inn flere lignende meldinger fram til klokken 02.15.

– Vi rykket ut umiddelbart, men da vi forsto at det var flere forhold, trykket vi på med ekstra ressurser, sier operasjonslederen.

Frastjålet klokker og lommebøker

De fornærmede har blitt fratatt blant annet klokker og lommebøker opplyser politiet. Men så langt kan ikke politiet si om de har fått tak i noe tjuvgods.

Operasjonslederen sier et vitne har forklart at det ble brukt kniv eller en skarp gjenstand, men at dette ikke er bekreftet av noen av de fornærmede ennå.

Pågrepne involvert i lignende saker

Det ble søkt med helikopter og droner, og veier ble sperret.

Politiet har pågrepet to mindreårige, men ikke funnet de andre.

– Vi har litt historikk på begge fra lignende saker, altså vold og tyveri. De to er bosatt på Oslo vest, sier Østerhaug.

Søket ble avsluttet klokken 04 i natt.

Politiet håper etterforskningen vil lede dem til ytterligere to personer.