OSL trekker twitterspøk om beste flyplass i verden

– Det kan hende at noen synes spøken er morsom mens andre synes at den ikke er morsom, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen til NRK.

I meldingen som ble lagt ut på Oslo Lufthavn sin twitterkonto heter det at:

«Vi er fantastiske. De beste. Alle de andre flyplassene i Europa er mislykkede flyplasser. De er ikke engang ekte. Falske.»

– Det var et forsøk på å kaste seg på den bølgen som har gått gjennom Europa nå, sier Westher Andersen.

Han viser til videoene som er publisert på sosiale medier der land etter land på humoristisk vis kjemper om å være på andreplass i verden. Den begynte i Nederland etter at den amerikanske presidenten Donald Trump kunngjorde at «USA er først».

Også Norge har kommet med sitt bidrag:

– Vi beklager

Avinor opplyser at tweeten ble lagt ut som en respons på skryt fra en kunde om god informasjon til kundene.

Men kort tid etter at tweeten ble publisert på Oslo lufthavn sin konto kom det reaksjoner som gjorde at den ble slettet.

– Det er ikke alltid det slår gjennom hvis man prøver å være litt morsom i sosiale medier, sier kommunikasjonssjefen.

Kommunikasjonssjef i Avinor beklager dersom noen ble støtt av forsøket på en humoristisk twittermelding. Foto: Avinor

Han nøler ikke med å unnskylde overfor dem som mener at Oslo lufthavn gikk for langt.

– Hvis noen blir støtt av den Twitter meldingen så beklager vi. Det er ikke noe annet å si om det, sier Westher Andersen.

Selv har kommunikasjonssjefen blandede følelser om det humoristiske forsøket.

– Jeg synes sketsjen er morsom men jeg synes tweeten kom feil ut. Den skulle ikke ha vært publisert, sier han.

Nye rutiner

Han håper folk fremdeles respekterer Avinor og Oslo lufthavn som seriøse aktører.

– Jeg håper ikke at dette gjør noe med renomméet til Avinor, men at folk forstår at vi har gjort en feil. Vi er bare mennesker vi om jobber i Avinor også. Vi kan gjøre feil, og så prøver vi å unngå å gjøre det flere ganger, sier kommunikasjonssjefen.

– Hva tenker du om at meldingen kan gi et inntrykk om at andre flyplasser ikke er ekte, og da kan forstås som farlige?

– Det er ikke riktig i det hele tatt selvfølgelig, det er ingen i Avinor som mener noe sånt. Dette var altså kun et forsøk på å være humoristisk, sier Westher Andersen.

Han ser ikke bort fra at spøken også kan komme til å spre seg som en farsott på sosiale medier, også internasjonalt.

– Det kan godt tenkes, da får vi bare svare slik at vi prøvde å være morsomme, men at vi antakeligvis ikke lyktes antakelig så godt med det.

Nye rutiner er allerede innført.

– Vi skal snakke bedre sammen før vi trykker på publiser, sier Westher Andersen.