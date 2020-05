Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dagligvarekonsernet Orkla la fram sterke tall for årets tre første måneder i dag.

Tross fall for de delene av konsernet som leverer til kafeer og restauranter økte omsetningen med 15 prosent mot samme kvartal i fjor og endte på 11,3 milliarder med et overskudd før skatt på 1,15 milliarder.

Full produksjon

Tross smitteverntiltak har nesten alle de 108 fabrikkene Orkla har produsert tilnærmet for fullt gjennom hele krisen.

– Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har vi i Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige i denne tiden. Det er derfor gledelig å se at vi har lyktes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet, skriver Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i børsmeldingen.

Såpen Lano er en av de aller største vinnerne. I mars økte salget med 128 prosent. Ketchup, hermetikk og frossenvarer har også hatt kraftig salgsvekst i krisen.

Dyrere varer

Samtidig som Orklas konsernsjef kunne glede seg over at hamstring ga økt salg, gir fall i kronekurs økte råvarekostnader. Det samme gjør stengte grenser og dårligere tilgang på sesongarbeidere for landbruket.

De kostnadene varslet Semlitsch at kundene må betale for snart. I dagens resultatpresentasjon varslet han snarlige prisøkninger.

Orkla er også bekymret for at økt ledighet vil gi lavere kjøpekraft. Han varslet også at det kunne komme en liten dupp i handlelysten når folk skal bruke opp varene de hamstret i starten av krisen.