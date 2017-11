– Dette gjør oss optimistiske på vegne av de 250 millionene barn som er påvirket av verdikjeden i denne bransjen, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge til NRK.

Sammen med Oljefondet har Unicef samlet en rekke store selskaper innen sko– og klesbransjen i et nytt internasjonalt nettverk. Selskapene bak kjente merkenavn som H&M, Gucci, Puma, North Face og Wrangler er med.

– I alle steder i verden der vi jobber med disse tingene har vi sett at når myndigheter, selskaper og lokalsamfunn jobber sammen oppnår vi gode og langsiktige løsninger for barn, sier Viken.

Oljefondets stemme i samarbeidet støttes av rundt 44 milliarder kroner fondet har investert i de aktuelle selskapene. For eksempel eide fondet 1,4 prosent (3,4 mrd) av franske Kering (Gucci, Stella McCartney, Puma) ved utgangen av 2016.

ETIKK OG BUTIKK: Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge (t.v.) og leder av Oljefondets eierskapsavdeling Carine Smith Ihenacho (t.h.) skal samarbeide om barns rettigheter i klesbransjen. Foto: Hallvard Norum / NRK

Fondet har allerede et forventningsdokument når det gjelder barns rettigheter. Leder for eierskapsavdelingen i fondet, Carine Smith Ihenacho, sier det nye initiativet går ett skritt lenger.

– Poenget er å gå fra en dialog rundt standarder til en dialog om løsninger på reelle problemer. Vi tror at gjennom å få store selskaper til å snakke med hverandre, eksperter og Unicef kan selskapene bli bedre, sier hun til NRK.

Ikke bare barnearbeid

OPTIMIST: Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge tror det hjelper å ha Oljefondets milliarder i ryggen. Foto: Hallvard Norum / NRK

Den internasjonale klesbransjen er beryktet når det gjelder barnearbeid, ikke minst hos underleverandører. Camilla Viken i Unicef understreker at det nye nettverket skal handle om langt mer enn å få barn vekk fra symaskinene:

– Hvis en mor får ammefri på jobben, får barnet næring og god omsorg. Barnet må også få tilgang på rent vann og gode sanitærforhold, og foreldrene må ikke jobbe så mye at de ikke har tid til å ta seg av barna sine.

– Men i dette samarbeidet snakker vi jo om selskaper som tydeligvis er motiverte til å gjøre noe for barns rettigheter. Er ikke problemet først og fremst selskaper som IKKE er motiverte og derfor ikke er her?

– Nettopp det at selskapene som tar barns utfordringer på alvor kommer sammen og viser fram løsninger er jo kjempeviktig for å vise andre selskaper at det faktisk går an og at det nytter, svarer Viken.

– Mer enn en prateklubb

OPPTATT AV BARN: Oljefondets Carine Smith Ihenacho sier det er naturlig for et fond for framtidige generasjoner å være opptatt av barns rettigheter. Foto: Hallvard Norum / NRK

Første møte i nettverket finner sted i Genève 27. november. I løpet av de neste årene skal det avholdes en rekke arbeidsmøter samt kvartalsvise møter.

– Hvordan skal dere sikre at dette ikke bare blir en prateklubb?

– Det som er nytt er jo at man skal vise fram de faktiske løsningene og god praksis man allerede har slik at også andre kan ta det i bruk. Dermed blir det veldig mye mer enn en prateklubb, svarer Viken i Unicef.

Også Carine Smith Ihenacho i Oljefondet har troen på at nettverket vil gi langt mer enn prat.

– Det er et to års samarbeid der vi til slutt skal gå gjennom de konkrete tiltakene selskapene har gjort for å forbedre sin virksomhet.