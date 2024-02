Økokrim åtvarar næringslivet om «deepfake»-svindel

I helga fortalte politiet i Hongkong om svindelåtaket retta mot ein finansmann i eit stort internasjonalt selskap i januar.

Han skal ha blitt kontakta av finansdirektøren i selskapet, som sa han ville diskutere nokre sensitive transaksjonar, ifølge den nasjonale kringkastaren RTHK.

«Deepfake»-teknologi i angrep

Finansmannen hadde først vore i stuss over førespurnaden. Då han seinare i eit videomøte diskuterte saka med det han trudde var fleire av hans eigne kollegaer, snudde han.

Svindlarane brukte «deepfake»-teknologi i angrepet, ifølge politiet i Hongkong. Ved hjelp av teknologien forfalska dei både video og stemmene til kollegaane, og rundlurte finansmannen.

Han gjorde til slutt 15 transaksjonar på totalt kring 272 millionar norske kroner etter dagens kurs.

– Gjer åtaka svært truverdige

No ber Økokrim både folk og næringsliv i Noreg om å vere på vakt.

Avdelingsdirektør for forebygging og etterretning i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen. Foto: Økokrim

– Kriminelle har starta å ta i bruk «deepfake»-teknologi, som gjer åtaka svært truverdige, seier avdelingsdirektør for forebygging og etterretning i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen.

– Det er forventa at kriminelle vil nytte seg av teknologien i fleire bedrageriformer framover

Økokrim registrerer at svindelåtaka blir meir og meir målretta og sofistikerte. Dei siste åra har det vore ein vesentleg auke i talet digitale bedrageri, og Økokrim meiner det no er eit samfunnsproblem.

Kva er ein «deepfake»? Ekspander/minimer faktaboks Ein deepfake er bilde, lyd eller video som er manipulert ved hjelp av kunstig intelligens. Slikt innhald kan få det til å verke som om nokon har sagt noko dei ikkje har sagt, eller gjort noko dei ikkje har gjort. Det kan brukast til mykje tull, men også misbrukast til å lage falske pornografiske bilde av kjendisar, eller få det til å sjå ut som at ein statsleiar kjem med eit alvorleg utspel.

Vil nyttast i direktørbedrageri

I si trusselvurdering trekk Økokrim fram at det svært sannsynleg at «deepfake» vil nyttast i auka omfang ved direktørbedrageri.

– Det er ingen grunn til å tru at vi er mindre utsette for slike bedrageri her enn i Hongkong, seier Pettersen.

NRK har tidlegare skrive at fleire forskarar trur at 2024 blir året for «deepfakes», etter at det i januar vart spreidd fleire falske nakenbilete av Taylor Swift.

Problematikken rundt «deepfake» blir tema i Urix onsdag klokka 21.20 i NRK TV eller på NRK1.