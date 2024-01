Svindel har alltid vært, og kommer sannsynligvis alltid til å være, en del av vår verden.

Spørsmålet er ofte bare i hvilken form svindelen kommer i.

De siste tre månedene i 2023 opplevde Telia en tredobling i antallet svindelforsøk mot norske mobilkunder. 18 millioner svindelforsøk mot 6 året før.

Rundt halvparten av disse, 46 prosent, stammet fra det afrikanske landet Zambia.

– Vi så en tredoblet økning av svindelsamtaler på slutten av året, og dette kan i stor grad ses i sammenheng med shoppinghøytider som Black Week og julehandelen, sier Øivind Kristiansen, svindelekspert i Telia Norge.

Tallene i året totalt sett er derimot lystig lesing for både norske kunder, og selskapet Telia.

Totalt blokkerte selskapet 43,7 millioner svindelsamtaler mot 76,6 millioner året før.

Men hvorfor den store nedgangen?

– Det er et veldig godt spørsmål, som ikke er lett å svare på. Noe skyldes våre egne filtre, samt felles tiltak fra bransjen og myndighetene. Men selv om vi utvikler nye metoder og filtre, er det store mørketall, og mange samtaler slipper fremdeles gjennom.

Afrikansk land topper listene

Totalt for 2023 er dette listen over land som norske mobilbrukere blir oppringt fra.

Zambia er på topp, og det har overrasket Telia.

– Ja, det kan du si var litt overraskende da vi så det. En av grunnene er at de har en del nummerserier som er på avveie, og ikke så god regulering. Disse blir igjen leid ut til aktører som vil misbruke dem. Prisen for å ringe til Zambia er høy, så sånn sett gir det mening.

Grunnen til at dette er relevant, er at den såkalte «Wangiri-metoden» har blitt mer og mer populær.

Dette er en metode der noen ringer deg i kanskje ett sekund. Når du da ringer tilbake, er det til et utenlandsk nummer. Dette kan være veldig dyrt.

– Svindlerne kan sette opp en slags pengemaskin som ringer norske numre, og som samler inn pengene. Dette er profesjonelle svindlere, og et ordentlig intrikat økosystem.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Si at det koster 10 kroner minuttet, så kan det bli litt. Noen kan gjøre slik at du holder linjen flere timer, og da snakker vi store summer, sier Kristiansen.

Øivind Kristiansen, svindelekspert i Telia Norge. Foto: PRESSEFOTO

– På verdensbasis snakker vi om en milliardindustri, legger han til.

Telia estimerer at deres filtre har spart kundene deres for 20 millioner kroner i fakturakostnader i 2023 alene.

Selv om Zambia er landet som eier numrene som blir brukt i svindelen, er det ikke gitt at svindlerne sitter i dette landet.

Hva slags land dette gjelder, ønsker ikke svindeleksperten å gå inn på.

– Det er noen land som går igjen, det vil jeg ikke gå mer spesifikt inn på.

Norge tar støyten for Norden

Én detalj som er spesielt relevant for oss i Norge, er at nordmenn får over halvparten, 62 prosent, av svindeltelefonene.

19 prosent gikk til Sverige, 14 til Finland og kun 3 prosent til Danmark.

Hvorfor er det sånn?

– Det er vanskelig å si akkurat hva som gjør at forskjellene er så store internt i Skandinavia, men god økonomi i befolkningen og en høy grad av tillit til våre medmennesker kan nok være en del av forklaringen til at svindlerne prøver seg i så stor grad mot Norge, sier Kristiansen.

Thorbjørn Busch er svindelekspert i selskapet Telenor.

Hos deres kunder er tallene litt lavere. Rundt 35–40 prosent av svindelanrop kommer til Norge. De siste årene har de sett en nedgang, og Busch mener dette er på grunn av målrettede tiltak.

– Wangiri-angrep, som tidligere sto for en stor del av blokkeringene, er det nå mange færre av fordi vi har iverksatt tiltak som har stor effekt. Da vi startet å blokkere slike anrop for en fem års tid siden, kunne det gjerne komme 9 millioner anrop inn mot Norge bare på én dag.

Han sier at Telenor har klart å stoppe pengestrømmen til disse svindelanropene i 95 prosent av tilfellene, men de har et mål om å stanse 100 prosent.

– Samtidig sørger vi for at de som har opplevd å ringe opp igjen til slike ubesvarte anrop, ikke blir skadelidende – ved at vi krediterer kundene våre for de påløpte kostnadene.

Thorbjørn Busch, sikkerhetsrådgiver i Telenor. Foto: Martin Fjellanger / Telenor

Kan bli økning i «deep fake»

Kristiansen forklarer at hvis svindlerne blir avvist i Norge, er de også avvist i resten av Norden.

– Vi har et samarbeid over landegrensene som gjør at hvis en svindler blir stanset av oss i Norge, så vil nummeret også bli blokkert i hele Norden.

– Hva slags svindelmetoder vil vi se mer av fremover?

– Hvis vi skal titte i krystallkulen tror vi at vi vil se økt antall tilfeller av sosial manipulasjon og svindel hvor flere typer tjenester tas i bruk i ett og samme svindelangrep for å lure norske forbrukere, altså at man kontaktes via både SMS, anrop og e-post. Forsøk på «account takeover» vil nok også øke, spår Kristiansen.

Han tror også at mer intrikate former for svindel kan komme på banen i år.

– 2024 kan også bli året hvor deepfake, eller forfalskning av andres stemmer og bilde, tas mer massivt i bruk ved hjelp av kunstig intelligens mot norske mobilkunder, sier Kristiansen.

– Med andre ord er det all grunn til å være på vakt også i det nye året.

Busch i Telenor tror ikke at deepfake vil være spesielt utbredt allerede i år, men de ser på mulighetene til å bruke svindlerne egne våpen mot dem.

– Telenor ser i dag på mulighetene til å benytte KI for å identifisere svindleranrop tidligere enn vi klarer i dag.