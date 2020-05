Ny studie: Nesten tredobling av angst– og depresjonssymptomer under koronatiltakene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I likhet ved tidligere større pandemier, ser vi en klar økning i angst- og depresjonssymptomer, forteller førsteforfatter Omid Ebrahimi, som er stipendiat ved psykologisk institutt på UiO.

Han har ledet studien, som er blant verdens første og største studier av hvordan tiltak under pandemier henger sammen med psykisk helse.

Den er basert på en representativ undersøkelse av 10.084 voksne. Forskerne så på de tre første ukene med smitteverntiltak under covid-19.

Hovedfunnet er at forskerne ser en to- til tredobling av angst- og depresjonssymptomer i den voksne befolkningen i Norge i den perioden.

NY FORSKNING: Omid Ebrahimi er stipendiat ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Han ledet pandemiforskningen. Foto: Margret Helland / NRK

– Det er veldig viktig å nevne at for de aller fleste vil dette være forbigående når tiltakene gradvis lettes på, men for noen vil disse symptomene ha langtidskonsekvenser og dette skal vi følge med på videre, forteller Ebrahimi.

– Flere får selvmordstanker

At det har vært en økende bekymring i befolkningen merkes også andre steder.

Hos Kirkens SOS har telefonen sjelden ringt så ofte.

Totalt har organisasjonen besvart 21.290 henvendelser i perioden 12. mars til 27. april. Det er en økning på 25 prosent fra samme periode i fjor.

– Det som har økt mest hos oss er innringere med tanker som omhandler selvmord. Det har doblet seg i antall, forteller fagansvarlig i Kirkens SOS, Lene Hopland Bergset.

Det er snakk om 4260 samtaler der selvmordstanker er tema. Av dem blir 533 vurdert som alvorlige eller akutte. Det er tre ganger så mange som i samme periode i fjor.

FAGANSVARLIG I KIRKENS SOS: Lene Hopland Bergset. Foto: Kirkens SOS

– Det å få lov til å være en samtalepartner og å utgjøre en forskjell, kjennes ekstremt meningsfullt nå. Det oppleves som viktigere enn noengang at det finnes et lavterskeltilbud som alltid er tilgjengelig, sier Bergset.

Fredrik Walby er spesialpsykolog ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging. Han ser en klar sammenheng mellom det studien viser, og økningen av samtaler som omhandler selvmordstanker.

– Den er krystallklar. Når flere sliter med depresjon og angst, er det naturlig at flere får selvmordstanker, forklarer Walby.

– Oppfølgingen er redusert

Bergset forteller at det ofte er de samme som ringer inn til Kirkens SOS. Men nå merker de en klar økning av nye innringere.

– Det blir rapportert tilbake fra frivillige at det er langt flere som kontakter oss for første gang nå, enn tidligere. At situasjonen de er i nå gjør at de opplever et behov for å snakke med noen, forteller Bergset.

Walby mener det er naturlig at så mange velger å ringe inn for første gang slik situasjonen er nå.

NATURLIG: Selvmordsforsker, Fredrik Walby, er ikke overrasket for at hjelpetelefonene merker større pågang. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Hvis en har slitt litt med angst, ensomhet og depresjon, så blir det verre nå med mer tilbaketrekning og isolasjon, forteller Walby til NRK og legger til:

– Oppfølgingen av mennesker som allerede er sårbare i helsvevesenet har vært redusert som følge av situasjonen. Det kan også være en av grunnene til at flere ringer hjelpetelefonene, og det er vi bekymret for.

Walby påpeker at det er natrulig at folk har vanskeligere tanker nå enn ellers, og at samfunnet må ha toleranse for det.

– Når samfunnet blir mer som vanlig er det veldig viktig at de hjelpetjenestene vi vanligvis har, så fort som mulig vender tilbake til normalen. Jeg tror det er det aller viktigste, sier Walby.