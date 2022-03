Ny prisrekord: ti kroner per kilowattime

Klokken 08 i morgen tidlig må folk i hovedstaden ut med 10 kroner per kilowattime. Det er ny rekord.

– Det blir utrolig dyrt, vi har aldri sett så høye priser her før, sier Gert Ove Mollestad som er redaktør i Montel Energy News.

DYRT: Gert Ove Mollestad forteller at strømmen er dyr, og kommer til å bli dyrere. Foto: / Montel

Det blir dyrere strømpriser fremover.

– Været ganske tørt så vi får ikke så mye påfyll av vann. Det er grunn til å tro at prisene i Sør-Norge vil klarte videre. Det er vanskelig å si hvor mye, men dette blir forferdelig dyrt, sier redaktøren.

Følger olje- og gassprisene

Utenfor våre egne grenser er USA og Europa nå klare for å gå til nye skritt mot Russland og vurderer et importforbud av olje.

Tyskland skal derimot ha advarte mot en oljeboikott landet kanskje ikke klarer å etterleve på grunn av mangel på strøm og olje.

Et fat nordsjøolje koster nå rundt 130 dollar, og det er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008, også gassprisene forblir høye, nesten 300 euro per megawatt time.

Oljeprisen og gassprisen har i dag gått rett til værs og strømprisen har fulgt etter.

Ny statsråd, samme utfordringer

I november kom regjeringen med en strømstøtteordning. Ordningen gjaldt fra og med desember 2021 til og med mars 2022. Nå vil Sosialistisk Venstreparti at ordningen skal forlenges.

– Vi ser for oss en mer treffsikker og mer rettferdig ordning, men det viktigste er at vi nå forlenger strømstøtten og gir folk bedre støtteordninger enn det som vi har nå, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

OVERTAR: Terje Lien Aasland overtok i dag statsrådsposten som olje- og energiminister. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Samtidig får Norge en ny olje- og energiminister. Terje Lien Aasland tar over som statsråd i en tid da prisen på olje og gass er høyere enn på mange år, og hvor strømprisene øker.

Han sier at regjeringen skal støtte opp i en situasjon hvor strømprisene er vedvarende høye.

– Energisituasjonen er krevende. Prisene er høye, så lange strømprisene er høye så skal vi bidra, ordningen vil fortsette, sier ministeren.