NRK og Line Andersen enige om sluttavtale

Den tidligere programlederen i NRK Sport, Line Andersen, slutter i NRK. Andersen får et sluttvederlag som inkluderer lønn for et år, tillegg og feriepenger.

Sluttvederlaget er på rundt 1.150.000 kroner. I tillegg dekker NRK 750.000 kroner av Line Andersens saksomkostninger.

– Etter det vi har fått opplyst utgjør dette godt under halvparten av Lines saksomkostninger, sier direktør Vibeke Fürst Haugen i Marienlystdivisjonen i NRK.

Andersen får til sammen rundt 1,9 millioner kroner og har nå sluttet i NRK.

– Vi har forsøkt å finne en løsning med Line Andersen helt siden møtet i sjakkredaksjonen i 2019. Det var viktig og nødvendig og få satt et punktum nå. Vi er glade for å ha funnet en løsning. Nå er vårt fokus å ta vare på våre folk i Sporten, sier Haugen.

– Det har vært en kostnad for folk. Nå skal vi ta vare på folk i Sporten og ser alle frem til å lage et best mulig tilbud for publikum, sier sportsredaktør Egil Sundvor i NRK.

Line Andersen sier til NTB at hun er fornøyd med forliket.

– Det har vært røffe dager, men jeg er stolt av det vi gjorde, sier hun til nyhetsbyrået.

Andersen gikk til sivilt søksmål mot NRK fordi hun mente hun på ulovlig vis ble fjernet fra oppgaver i Sporten, og satt i en annen redaksjon. NRK på sin side mente hun måtte flyttes på grunn av sin «atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten».

NRK mente også at dette var innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Partene har forklart seg i rettssalen i tre dager, og saken skulle etter planen vært avsluttet fredag. Nå har altså NRK og Andersen blitt enige om et forlik.