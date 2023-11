NRK beklager omtale av Marco Elsafadi

Tirsdag 10. oktober deltok foredragsholder Marco Elsafadi i en Debatten-sending om den pågående krigen mellom Israel og Hamas. I etterkant av sendingen ble det publisert et klipp med noen av Elsafadis uttalelser fra sendingen på NRK.no. Saken ble publisert med tittelen «Sammenligner Hamas med Gutta på skauen».

Det var ikke noe grunnlag for å bruke denne tittelen, verken i klippet som ble publisert eller noe annet Elsafadi hadde sagt i Debatten-sendingen. NRK innser at denne feilaktige tittelen har skapt sterke reaksjoner og vært til unødvendig stor belastning for Marco Elsafadi. Dette beklager NRK på det sterkeste.