NRK beklager omtale av eiendomsselskap

NRK omtalte 13. november i fjor selskapet Bjørvika Apartments som leier ut leiligheter i boligområdet Damsgårdssundet i Bergen.

NRK erkjenner at flere opplysninger i saken var feil, og vi beklager at vi ikke tok tilstrekkelig hensyn til informasjon fra selskapet. Saken skapte et inntrykk av at firmaet kjøpte opp nærmere 40 leiligheter gjennom flere selskaper for å omgå loven, men det er ikke grunnlag for å hevde dette. Selskapet eier 12 leiligheter og leier inn 25 fra andre eiere.

Bjørvika Apartments leier hovedsakelig ut fullt utstyrte leiligheter til bedriftsmarkedet i Bergen og Oslo. 90 prosent av leietagerne bor i leilighetene i en måned eller lenger. Vi hadde derfor ikke dekning for å si at selskapet driver «ren hotelldrift».

Journalisten som laget saken bor i samme område som den omtalte utleievirksomheten drives, og vi burde opplyst om dette i saken som ble publisert.

NRK beklager skaden den feilaktige omtalen har påført Bjørvika Apartments.