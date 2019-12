Norsk kvinne savnet i Sverige – mistenker kidnapping

Ifølge svensk politi ble kvinnen sist i havneområdet i Landskrona, der båter til og fra øya Ven i Øresund legger til.

– Hun ble sist sett sent på julaften, på kaia i Landskrona. Etter det har vi ikke fått inn noen observasjoner av henne. Vi har gjort noen avhør og samlet inn vitneobservasjoner, men omstendighetene er slik at vi mistenker at det har skjedd en straffbar handling.

– Vi har derfor startet etterforskning for å avdekke om det er snakk om en mulig kidnapping, sier Katarina Rusin, pressetalsperson for region syd i det svenske politiet, til NRK.

Dykkere skal nå lete etter kvinnen med dykkere i havneområdet.

– Siden dette er den siste observasjonen, så er det åpenbart et interessant sted for oss å undersøke nærmere. Vi undersøker stedet på land, og får hjelp av Kystvakta til å lete under vannoverflaten, sier Rusin.

Ingen pågrepet

Ifølge politiet er kvinnen mellom 160 og 165 centimeter høy, og har langt, mørkt hår. Hun skal ha vært ikledd en grå, strikket grenser og svarte jeans med hull da hun forsvant.

følge politiet skal kvinnen ha vært sammen med en mann før hun forsvant. Politiet ber om tips i saken, og er særlig interessert i observasjoner gjort i tiden fra rundt klokken 22 på julaften og gjennom natten til 1. juledag.

Foreløpig er ingen personer pågrepet.

– Vi har ingen mistenkte eller pågrepne for øyeblikket. Nå jobber vi med å ta imot de vitnebeskrivelsene vi kan få inn, og avhøre personer som kan være interessante i saken, for å se om det er snakk om en frivillig eller ufrivillig forsvinning.

Ifølge svenske medier trodde politiet i innledningsvis ikke at det hadde skjedd noe straffbart i saken. Dette endret seg imidlertid i løpet av etterforskningen.

– Omstendigheter som har kommet frem om forsvinningen gjør at vi mistenker at det har skjedd noe straffbart. Dette etterforskes foreløpig som en kidnapping, men dette kan komme til å bli endret. Vi har ingen mistenkte eller pågrepne så langt, opplyser politiet i Landskrona, i en pressemelding publisert i dag, fredag.

Urolig

Aftonbladet skriver at kvinnen skal ha vært på en pub i Landskrona, som ligger om lag tre kvarter nord for Malmö, før hun forsvant. Kvinnen er norsk, men er bosatt i Landskrona.

Den svenske avisa har også snakket med et av kvinnenes familiemedlemmer. Vedkommende sier han er svært urolig for kvinnen, som ikke pleide å være lenge borte uten å gi lyd fra seg.

Mannen har reist til Landskrona for å bistå i søket etter kvinnen. NRK har vært i kontakt med familiemedlemmet, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere nå.

– Vi jobber åpent og bredt, og undersøker alle muligheter som blir belyst av de vitneobservasjonene vi får inn. Vi har ikke låst oss til noen spesifikk teori, men jobber ut ifra at hun er forsvunnet, og jobber med å avdekke om det er ufrivillig, sier Rusin i politiet.