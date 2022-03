Norsk fotograf arrestert i Hellas – siktet for spionasje

Utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at de er kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Hellas.

– Ambassaden i Aten har tilbudt konsulær bistand i tråd med gjeldende rammer for bistand til norske borgere i utlandet, sier avdelingsdirektør i UDs kommunikasjonsenhet Trude Måseide.

Organisasjonen Solidarity Lesvos har i dag lagt ut informasjon på sine sosiale medier om at norske Knut Bry er arrestert, anklaget for spionasje.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Knut Brys advokat torsdag ettermiddag og kveld, men har hittil ikke fått svar.

Til VG sier advokat Haris Petsikos at han har mottatt siktelsen for spionasje fra den greske påtalemyndigheten. Petsikos mener det ikke finnes bevis for dette.

– Han tok syv til åtte bilder av to båter – et marinefartøy og en båt fra Kystvakten – som var på vei ut av havnen. Bildene ble tatt fra avstand og kunne vært tatt av hvem som helst, sier Petsikos. som legger til:

– Det hele ser ganske latterlig ut, spør du meg.

Hjelpeorganisasjonen Solidarity Lesvos har lagt ut dette bildet på sosiale medier. Ifølge VG er bildet tatt av en kollega i hjelpeorganisasjonen da hun møtte Knut Bry i varetektsfengsel torsdag. Foto: Solidarity Lesvos

Jobber frivillig

Knut Bry har i flere år vært engasjert i hjelpearbeidet for flyktninger i Hellas. Han har blant annet vært tilknyttet organisasjonen Lesvos Solidarity, hvor han har bidratt med levering av mat, drikke og klær til flyktninger.

Ifølge advokaten ble Bry pågrepet i Mytilene, den største byen på Lesvos, da han var ute og fotograferte.

Bakgrunnen for pågripelsen, som ble utført av den greske kystvakten, skal være at han fotograferte noen militære fartøy.

– Alle som vet hvem Knut er vet at han ikke er ute etter annet enn å ta bilder.

Det sier hans nære venner Kirsten Thorseth Poppe og Erik Poppe.

– Han har en lidenskap for å avfotografere verden. Han har reist og tatt bilder over hele verden, og har opplevd forferdelige ting tidligere, men aldri noe som dette. Det er uvirkelig at dette skulle skje med ham, sier Kirsten Thorseth Poppe.

Organisasjonen Human Rights Watch har tidligere omtalt forholdene på Lesvos.

Human Rights Watch mener greske myndigheter oppretter politietterforskning mot utenlandske statsborgere og frivillige organisasjoner for å trakassere og skremme grupper som undersøker overgrep mot migranter ved Hellas' grenser.

Hellas' regjering har avvist disse anklagene.