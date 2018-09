Norge igjen kåret til verdens beste land å bo i

Norge er igjen kåret til verdens beste land å bo i av FN. Men også mange fattigere land får gradvis bedre levekår.

Som mange ganger tidligere troner Norge på toppen av listen over land og territorier rangert i henhold til FNs levekårsindeks.

Den siste utgaven av listen ble offentliggjort av FNs utviklingsprogram (UNDP) fredag.

Sveits, Australia, Irland, Tyskland, Island og Hongkong inntar plassene rett under Norge.

Nederst på listen ligger flere fattige afrikanske land som er rammet av krig eller konflikt: Niger, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan og Tsjad.

Tyrkisk framskritt

UNDP påpeker at det fortsatt er svært store ulikheter mellom landene på listen. Men den generelle utviklingen er at det gradvis går bedre over store deler av verden.

I 2010 ble 49 land lavt på lista plassert i kategorien «low human development». Antallet hadde i fjor falt til 38.

Tyrkia, Den dominikanske republikk og Botswana er blant landene som har gjort de største hoppene oppover på rangeringen.

Det aller største hoppet er gjort av Irland, som for ti år siden ble hardt rammet av finanskrisen. Siden 2012 har irene rykket fram 13 plasser – og nå ligger de helt oppe på 4. plass.

Bekymret for ulikheter

FN-indeksen er utarbeidet på bakgrunn av resultater på tre grunnleggende områder: forventet levealder, utdanning og bruttonasjonalinntekt per innbygger.

Ikke overraskende har utviklingen gått i feil retning i flere land hvor det har brutt ut krig. Syria har stupt 27 plasser på listen siden 2012.

Selim Jahan, som leder UNDP-avdelingen som utgir rapporten med indeksen, er bekymret for de store ulikhetene mellom land og befolkningsgrupper.

– Forskjellene er fortsatt uakseptabelt store, sier han.