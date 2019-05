Nordmenn tør ikke gi førstehjelp: – Jeg hadde ikke vært her uten

Det var under et jobbkurs i fjor at livet til Ulf-Gøran Loland fort kunne tatt en brå slutt.

Uten forvarsel fikk 47-åringen hjertestans og falt om på gulvet. For Loland endte det heldigvis godt, fordi kollegaene hans ikke nølte med å gi ham livreddende førstehjelp.

Ulf-Gøran Loland takker gode kollegaer for at han er i livet den dag i dag etter at han fikk hjertestans på jobb i 2018. Foto: Svein Ommundsen

For det verste man kan gjøre i slike tilfeller, er å ikke gjøre noe, ifølge beredskapsleder Anders Thorheim i Norges Røde Kors.

– Du kan ikke gjøre noe feil. Personen vil sannsynligvis dø om du ikke gjør noe. Terskelen for at andre kommer og hjelper til blir dessuten lavere når de ser du reagerer på situasjonen, sier Thorheim.

Vil ikke gjøre vondt verre

Likevel kvier over halvparten av oss å gi førstehjelp, dersom man kommer ut for en person som er bevisstløs eller livløs.

En ny undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors, blant 1199 respondenter, viser at mange føler seg utrygge.

43 prosent svarer at de hadde turt å gi førstehjelp i alle tilfeller, hvis de ser en person som er bevisstløs eller livløs.

32 prosent opplyser at de ville turt å gi førstehjelp i noen tilfeller

22 prosent er usikre på om de hadde turt å gi førstehjelp

2 prosent svarte at de ikke hadde turt

307 av 1199 hadde altså ikke turt å sette i gang med førstehjelp til en bevisstløs eller livløs person uansett. Begrunnelsen var enten at var redde å gjøre feil, redde for å gjøre vondt verre, eller usikre på hva de skulle ha gjort.

Kritiske minutter

Undersøkelsen viste også at bare 37 har gått på førstehjelpskurs i løpet av de siste tre årene.

Thorheim oppfordrer alle til å ta førstehjelpskurs ved jevne mellomrom.

– Kurset gir deg trygghet til å utøve livreddende hjelp, og tørre å oppsøke nødssituasjoner hvor du føler du kan bidra.

Ifølge Røde Kors øker sjansen for å overleve hjertestans med 3–4 ganger, dersom man kommer raskt i gang med livreddende førstehjelp.

Plutselig og uventet hjertestans som skjer utenfor sykehus, rammer rundt 3000 mennesker i Norge hvert år. Ifølge Røde Kors reduseres sjansen for å overleve hjertestans med 7–10 prosent hvert minutt. De første tre minuttene er de mest kritiske.

– Jeg er utrolig takknemlig for at de turte å handle så fort. Hvis ikke, hadde det gått mye verre. Det tok jo fem-seks minutter før ambulansen kom. Da ville jeg mest sannsynligvis ikke vært her i dag. Dette er noe som kan skje alle. Det er utrolig hvor sårbar man er når sånne ting skjer, sier Loland.