Nordmenn dropper storbyene i ferien

– I Oslo er tallene mye lavere enn det man ser i distriktene med små hoteller og naturperler, som rapporterer om overraskende gode besøkstall, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Mangelen på utenlandsturister og konferanser som enten er avlyst eller utsatt, vil føre til at hotellene i storbyene vil få en tøff sommer og høst i vente.

Disse to gruppene står for om lag 70 prosent av overnattingene i Norge, ifølge Devold.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at storbyhotellene er avhengig av utenlandsturister i august. Foto: Oda Hveem

Norgesferie og nordmenns lyst til å utforske steder de ikke har vært før, gjør at turistdestinasjonene i distriktene har en langt bedre sommer.

– Sommeren har blitt mindre ille enn fryktet for mange av småstedene fra Sørlandet til Nord-Norge. Men situasjonen i storbyene er mer krevende, sier Devold.

Nesten fullbooket ut måneden

For Lovund Hotell i Lurøy kommune er det nærmest fullt i hele juli.

– Vi har vært 95 prosent fullbooket i hele juli, men det åpner mer opp i august, sier daglig leder for hotellet, Sivert Olaisen.

Hotellet har hatt en økning på 15 prosent sammenlignet med fjoråret, og det er for det meste norske turister som har sjekket inn.

Daglig leder for Lovund Hotell, Sivert Olaisen, har merket stor interesse fra norske turister i sommer. Foto: Lovund Hotell

Pågangen har vært så stor at hotellet har sett seg nødt til å si nei til flere som har lyst til å sjekke inn.

– Vi har hatt mange tilfeller hvor vi har sagt nei til folk som ringer for å bestille rom. Ventelistene er også fulle, sier Olaisen.

Olaisen sier den store pågangen både på hotellet og i områdene rundt har reddet mange arbeidsplasser i kommunen.

– Den etterspørselen og de reisene som har vært i sommer vil sannsynligvis redde mange fra å havne i en tung høst, sier han.

Langt færre bookinger

I flere av storbyene opplever hotellene at forhåndsbookingene i juli og august er langt under det normale.

– I Oslo er forhåndsbookingene lang under halvparten, sammenlignet med fjoråret. På Gardermoen er det enda dårligere på grunn av en begrenset lufthavn, sier Geir Økland i hotellkjeden Nordic Choice.

Til tross for dårlige forhåndsbooking i Norge åpnet hotellkjeden Villa Copenhagen i Danmark 1. juli. Foto: Fredrik Hagen / NTB SCANPIX

Også i Bergen, Trondheim og Stavanger har hotellkjeden hatt en nedgang på rundt 30 prosent. Men i Kristiansand er bookingtallene stabile.

Ifølge NHO kan regjeringens beslutning om å tillate utenlandsturister fra 15. juli gi storbyhotellene et løft.

– Vi håper at turister fra Tyskland og Nederland kan erstatte litt av det vi ikke har hatt i juli. Så vi er avhengige av utenlandsturistene for at august ikke skal bli en begredelig overnattingsmåned, sier Devold.