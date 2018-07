Nordmann siktet for bestillingsdrap: Ambassaden i Pakistan varslet norsk politi

En norskpakistaner i 60-årene ble tirsdag pågrepet av politiet på sin bopel i Oslo. Mannen er siktet for bestillingsdrap på sin kone i Pakistan. Aktoratet mener også at han gjorde et forsøk på å bestille ytterligere to drap, og at han har forsøkt å bestikke pakistansk politi.

Torsdag ettermiddag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med medieforbud og brev- og besøksforbud.

Politiet bekrefter at de har etterforsket saken i stillhet over en lengre periode.

Ifølge forsvarer Marius Dietrichson erkjenner mannen ikke straffskyld..

– Han har vært to dager i avhør med politiet og svart på de spørsmål de mener er viktige.Han nekter for å ha gjort det politiet anklager ham for, sier han til NRK.

Skutt av sikkerhetsvakt

Kvinnen skal ha bli skutt av en sikkerhetsvakt i en forstad utenfor storbyen Lahore, Pakistan den 31. mai i fjor.

Politiet mener at den siktede mannen har vært i kontakt med sikkerhetsvakten og avtalt drapet.

Politiadvokat Sturla Henriksbø ønsker ikke å kommentere om det er noen relasjon mellom sikkerhetsvakten og siktede, eller hvordan en bestilling skal ha blitt gjennomført.

Fordi saken fortsatt er under etterforskning er politiet tilbakeholdne med detaljer i saken. De ønsker ikke å si noe om hva de mener motivet i saken er.

Mannen i 60-årene er også siktet for å ha bestilt drap på to andre, men disse bestillingsdrapene ble aldri gjennomført.

Drapsforsøkene skal ifølge politiet ha vært slektninger som den siktede mannen hadde noe uoppgjort med.

Overmannet av vitner

Sikkerhetsvakten som gjennomførte drapet ble overmannet av vitner ved åstedet. Han skal ha forklart til lokalt politi i Pakistan at det var et bestillingsdrap fra Norge.

– Han sa at han var blitt instruert av avdødes norske ektemann, sier Anne Alræk Solem, leder for seksjon for alvorlige voldssaker.

Sikkerhetsvakten hevder at han fikk 11.000 rupier for å gjennomføre drapet, som tilsvarer 700 kroner. Han skal ha blitt lovet 100.000 rupier, om lag 6600 norske kroner.

Han mottok imidlertid aldri hele beløpet fra den norske mannen, hevder sikkerhetsvakten, ifølge TV2.

Den siktede er i 60-årene og har bodd i Norge i over 40 år. Han er ikke tidligere straffedømt i Norge, opplyser politiet.

To ektefeller

Den norske statsborgeren har vært gift i mange tiår i Oslo, og har i tillegg barn i dette ekteskapet. I 2006 dro han imidlertid til Pakistan for å gifte seg med enda en kone.

Det er denne kvinnen som ble skutt og drept. Hun ble 40 år gammel, og har aldri bodd i Norge. Paret fikk to barn sammen i dette ekteskapet.

Forsøkte å bestikke myndigheter i Pakistan

Etterforskningen av saken ble først satt i gang av pakistansk politi. Han skal ha forsøkt, men uten hell, å slippe unna ved å bestikke myndigheter.

– Han har forsøkt å få saken henlagt i Pakistan, sier Solem.

Han har også forsøkt få andre til å gjennomføre bestikkelser for han, ifølge Solem.

– Dette er en alvorlig sak som viser at enkeltpersoner i enkelte miljøer har trodd at man kan begå handlinger i Pakistan uten å stå til ansvar for dette i Norge, sier politiadvokat Sturla Henriksbø, påtaleansvarlig i saken.

– Det er derfor det er viktig å etterforske disse sakene i Norge, for å klart vise at dette ikke er mulig, sier Henriksbø.

Samarbeider med pakistansk politi

– Politiet ble varslet av ambassaden i Pakistan om at drapet kunne ha forgreininger til Norge, sier Henriksbø til NRK etter fengslingsmøte i Oslo tingrett i dag.

Norsk politi har selv har ikke vært i Pakistan.

I forkant av pågripelsen har politiet arbeidet parallelt med politiet i Pakistan, ifølge Henriksbø.

Det har blitt gjennomført avhør av siktedes nærmeste familie og nettverk, og tekniske undersøkelser av norsk politi etter pågripelsen, opplyser politiadvokaten.

– Motivet for drapet er et sentralt tema for etterforskningen, sier han.

– Vi har noen tanker om hvorfor kvinnen ble drept, men vi ønsker ikke å gå nærmere inn på dette nå, sier han.