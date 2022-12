I siste kvartal har antall ledige stillinger falt markant innen både industri, reiseliv, bygg og anlegg, transport og forretningstjenester, viser det siste økonomiske overblikket til NHO.

Det er ett av flere tegn på at sysselsettingen vil bremse etter en bratt økning etter pandemien.

Mens hver sjuende bedrift, 15 prosent, sier de vil øke sysselsettingen, skal nesten dobbelt så mange redusere den. Nettotallet er det laveste siden finanskrisen, ifølge NHO.

STEMNINGSSKIFTE: Vi står foran et stemningsskifte i norsk økonomi, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Berit Roald

– Norge går inn i en lavkonjunktur med nedgang i aktiviteten i økonomien og noe høyere ledighet, sier NHOs sjef økonom Øystein Dørum.

NHO har jekket ned vekstanslaget for norsk økonomi til 0,8 prosent neste år.

Aktiviteten vil avta de to første kvartalene neste år.

NAV: 15-20.000 flere ledige neste år

Også NAV antar at ledigheten vil øke i løpet av 2023, slik at vi har 15-20.000 flere helt ledige i starten av 2024 enn nå.

Ledigheten kommer til å øke fra 1,6 prosent i dag til 2,1 prosent.

– Slik sett går vi fra svært lav ledighet til fortsatt lav ledighet, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø til NRK.

FLERE LEDIGE: NAV tror vi får 15-20.000 flere ledige neste år. Foto: Ørn E. Borgen

Lavere forbruk blant folk på grunn av prisvekst og høyere rente kommer til å ramme servicebransjer som reiseliv, servering og varehandel, ifølge Sørbø i NAV.

NHO peker på bygg- og anleggsbransjen der mange bedrifter vil kvitte seg med ansatte.

Byggenæringen leverer til bransjer som er rammet av høyere rente og høyere boligpriser.

NHO tror boligprisene skal opp med 6 prosent neste år.

Lyspunkter: prisvekst ned

Folk kommer til å bruke mindre penger neste år på grunn av høy inflasjon og økte renter.

– Men både folk og bedrifter har en tendens til å se mørkere på situasjonen enn det tallene tilsier, sier Dørum.

PRISSJOKK OVER: – Prisveksten kommer til å avta utover i 2023, mener NHO. Foto: Marie Staberg / NRK

– Husholdningene kan jo glede seg over at vi er over det verste prissjokket. Og dessuten tyder mye på at rentetoppen nærmer seg toppen, sier Dørum.