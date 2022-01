Nesten en halv million stillinger ble ledige i fjor. Det viser tall fra NAV.

Aldri før har det vært flere jobber utlyst enn i fjor.



484.000 stillinger ble utlyst, som er 30 prosent mer enn i normalåret 2019.

– Jeg tror jeg vil si at jeg er aller mest overrasket over hvor fort arbeidsmarkedet hentet seg inn igjen, gjennom 2021.

Det sier NAV-direktør Hans Christan Holte.

Holte hadde aldri trodd arbeidsmarkedet skulle bli rekordsterkt, året etter at pandemien brøt ut. Også dette året kan bli sterkt.

– Vi venter at ledigheten vil gå ytterlige noe ned. Det er veldig høy etterspørsel etter arbeidskraft nå. Det er mange bedrifter som melder om problemer med å få tak i personer med rett kompetanse, sier Holte.

Transportleder: forhåpentligvis fem interessante søkere

Roar Kvilvang jobber som transportleder i Tine. Kvilvang jobber med å få tak i folk som kan kjøre melk.

– Jeg må ha sjåfører til enhver tid, hver dag. Jeg kjører ferskvarer, så det er på en måte slik at det jeg ikke får gjort i dag, det er for sent å gjøre i morgen, sier Kvilvang.

TIDLIGERE ENORM INTERESSE: Roar Kvilvang har jobbet som transportleder i Tine i snart 15 år. Han sier det tidligere var en enorm interesse, så fort det var en ledig fast stilling. Foto: Privat

Men interessen er ikke som før.

– Nå har jo jeg vært transportleder i snart 15 år. I begynnelsen jeg var det, da var det enorm interesse, så fort det var en fast stilling, sier Kvilvang.

Nå er det en fast stilling ute som tankbilsjåfør.

– Vi forventer nok at vi får en ti, kanskje femten søkere. Det tror jeg nok vi fort gjør. Så er det klart at en del av dem er ikke så interessante, men at vi forhåpentligvis sitter igjen med kanskje fem stykker, som er veldig interessante, sier Kvilvang.

Behov for mer fagbakgrunn

NAV tror flere med fagbakgrunn må til for å mette behovet fremover.

– Vi har stort behov for at vi får arbeidssøkere som har fullført videregående skole, og at de tar utdanning innen de områdene, hvor vi virkelig trenger ressurser, sier Holte.

Støre-regjeringen har lovet at flere skal få fagutdanning.

Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen mener Norge ikke kan lene seg på arbeidskraft fra utlandet lenger.

– Vi må bli langt flinkere til å skolere opp folk, sørge for at flere unge får fagbrev og det skal vi bidra til at de får nå. Sjansen til å bli inkludert og få en inntekt til å leve av, hvis de bidrar med å transportere varer, for eksempel, som er en veldig viktig samfunnsoppgave, sier Sandtrøen.

SKOLERE FOLK: Vi må bli langt flinkere til å skolere opp folk, sier Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kvilvang i Tine tror interessen fra nordmenn er på veg opp igjen.

– Med bakgrunn av at det ikke er så mye utenlandsk arbeidskraft som kommer inn, så tror jeg faktisk at norsk arbeidskraft er på tur inn i det norske arbeidslivet igjen, ikke minst sjåførbiten, sier Kvilvang.