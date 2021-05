Nasjonal sikkerheitsmyndigheit opnar tilsynssak etter lekkasje til media

Denne veka avslørte Aftenposten at UD godkjende våpeneksport til Emiratane, trass i at landet braut folkeretten. Informasjonen kom frå ein gradert rapport.

No opprettar Nasjonal sikkerheitsmyndigheit, NSM, tilsynssak på bakgrunn av informasjonen som har lekka i media.

– Kompromittering av sikkerheitsgradert informasjon er eit alvorleg brot på lov om nasjonal sikkerheit, og kan ha vesentlege skadefølger, seier avdelingsdirektør Vigdis Grønhaug i NSM til NTB.

Skal kontakte kjelder

Dei har enno ikkje hatt tilgang til den graderte informasjonen, og kjenner saka berre frå omtalen i media.

– Oppgåva vår er å føre tilsyn med sikkerheitstilstanden i verksemder som er underlagt sikkerheitslova. Dette omfattar ikkje Riksrevisjonen, som er eit av organa til Stortinget. Men vi vil no ta kontakt med relevante kjelder for å få saka opplyst best mogleg, seier ho.

Dei som bryt sikkerheitslova med vilje eller er grovt aktlause skal bli straffa med gebyr, tvangsmulkt eller straff.

Aftenposten seier dei valde å publisere opplysningane fordi dei meiner dei var av stor offentleg interesse.

– Det handlar om å gjere dei same presseetiske vurderingane som vi gjer med alle kjelder. Utover det er det naturleg å understreke at kjeldevernet er absolutt, seier nyheitsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten til NTB.