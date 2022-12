Nakstad sier syke nordmenn må bli flinkere til å holde seg hjemme

Det er mulig at alle tre epidemiene er betydelig større ved juletider, ifølge Folkehelseinstituttet. Frykten til helsemyndighetene er at den samlede belastningen på helsetjenesten kan bli stor.

Og Verdens helseorganisasjon (WHO) spår en hard sykdomsvinter.

Det er en bekymring assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, deler.

– Vi deler bekymringen om at det kan bli mye influensa tidlig i vintermånedene samtidig som spredningen av covid-19 og andre luftveisvirus øker, sier han.

Det var omtrent på denne tiden i fjor at regjeringen valgte å gjeninnføre meteren og en rekke andre koronatiltak, som blant annet skjenkestopp.

Grunnen var at omikronvarianten hadde spredt seg i hurtig tempo. Dermed ble også julen 2021 til en viss grad preget av pandemien.

12. februar 2022 fjernet endelig regjeringen nesten alle koronatiltak.

Tilfellene av influensa og andre luftveissykdommer øker nå før jul. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

– Bør bruke munnbind

Nå, like før jul, beskriver Folkehelseinstituttet situasjonen som «uforutsigbar» i sin foreløpig siste ukesrapport.

Men det er først og fremst frykten for en smittetopp bestående av både influensa, covid-19 og RS-viruset som bekymrer helsemyndighetene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad oppfordrer folk til å bli flinkere til å holde seg hjemme når de er syke.

– Vi bør bli flinkere til å holde oss hjemme ved sykdom, enten det er forkjølelse, influensa eller covid-19, sier han til NRK.

– Og dersom vi må bevege oss ut når vi er smittsomme, bør vi bruke munnbind for å beskytte andre. God håndhygiene er alltid fornuftig, men det begrenser ikke spredningen av luftveisvirus alene, forteller han.

For siden oktober har antall influensasyke personer som må legges inn på sykehus, økt jevnlig i Europa, ifølge WHO.

– Hvis økningen fortsetter som nå, er det mulig at vi om noen uker vil få omtrent like mange innleggelser med influensa som covid-19 i sykehus (i Norge). Så langt ser det heldigvis ut som veldig få influensapasienter trenger intensivbehandling, forteller han.

KORONA-JUL? Nakstad oppfordrer folk som er syke til å ta sine forholdsregler. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ny variant sprer seg

Det er varianten BQ.1.1 som sprer seg raskest akkurat av koronavariantene nå. I hvert fall i Oslo-området. I Norge har det vært omikron-varianten BA.5 som har vært dominerende inntil nå.

Det er likevel lite som tyder på at man blir mer alvorlig syk av den nyeste varianten.

– Det ser ut til nye undervarianter vil ta over også i Norge. Vi følger utviklingen av nye varianter tett, sa avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet til NRK nylig.

– Det er virusets evne til å forårsake alvorlig sykdom som vi følger spesielt nøye med på.

Undersøkelse: – God effekt

De gode nyhetene er at de nye oppfriskningsdosene fra Pfizer og Moderna har god effekt mot nye varianter av koronaviruset, ifølge en amerikansk undersøkelse.

– Men mange er usikre på om de ønsker å ta en ny oppfriskningsdose. Hvilke anbefalinger vil du gi der?

– Det viktigste er at alle som er anbefalt å ta oppfriskingsdose gjør det, det vil si dem over 65 år og risikogrupper. For organtransplanterte personer kan det være aktuelt å ta mer enn fire doser i samråd med spesialisten som følger opp den enkelte, sier Nakstad.

– For alle andre foreligger det ikke et råd verken om å ta eller ikke ta vaksine om man er frisk og mellom 18-65 år. Derfor må den enkelte vurdere dette selv.

Den nye koronamedisinen er i tillegg tilgjengelig på norske apotek fra og med 8. desember. Den reduserer alvorlig sykdom, men det er først og fremst eldre og de med underliggende sykdom som vil ha nytte av pillen.