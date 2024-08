Næringstopp siktet for snikfilming under Arendalsuka

Mannen har en toppstilling i en norsk næringsorganisasjon. Han skal ha plassert et skjult kamera på badet i leiligheten han delte med en politiker, to kolleger og en journalist.

Ifølge de fornærmede i saken var kameraet montert inne i en mobil høyttaler, som tilhører mannen. Høyttaleren var plassert på badet, og de fornærmede mener de ble filmet under oppholdet i Arendal.

Advokat Alexander Nyheim Jenssen representerer den siktede.

– Han er innstilt på å samarbeide med politiet, for å kunne avklare alle aspekter i saken, herunder legge alle kortene på bordet og erkjenne de faktiske forhold, skriver Jenssen i en uttalelse til NRK.

– Min klient er først og fremst svært lei seg og skamfull over saken og ønsker å bidra til en rask, ryddig og rettferdig avklaring i rettssystemet av hensyn til de som er berørt. Han føler stor medfølelse overfor de som er berørt, og ønsker selvsagt saken ugjort. Min klient er sykmeldt og går for tiden til behandling, fortsetter han.

Bekrefter siktelse

I tillegg til den siktede mannen holdt to kolleger, én journalist og én politiker hus i samme leilighet i Arendal.

Under Arendalsuka er det vanlig at organisasjoner, bedrifter og redaksjoner leier private boliger fordi alle hotellene så å si er fullbooket hvert år.

– Jeg kan bekrefte at saken er anmeldt, sier advokat Cecilie Nakstad til NRK.

Hun er bistandsadvokat for journalisten som er fornærmet i saken. Nakstad sier mannen er siktet for «seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd», etter straffelovens paragraf 298.

– Utover det viser jeg til politiets etterforskning. Min klient håper etterforskningen blir prioritert, slik at omfanget av saken kan bli klarlagt, sier hun.

– Svært alvorlig

Styrelederen i organisasjonen der mannen har en toppstilling, vil ikke kommentere saken overfor NRK og viser til at den behandles som en personalsak.

Advokat Harald Kvarme bistår de to kvinnelige kollegene. Han sier de er utsatt for en hendelse som de oppfatter som svært alvorlig.

– Dette er en politisak, og etterforskningen pågår. Derfor ønsker ikke mine klienter nå å uttale seg nærmere, av hensyn til etterforskningen. Det mine klienter er opptatt av, er at politi og påtalemyndighet prioriterer saken, og at den blir raskt oppklart, sier Kvarme.

Han sier en varslingssak er opprettet hos arbeidsgiver.

– Arbeidsgiver ble varslet umiddelbart og har innledet en varslingssak i tråd med selskapets rutiner for det. Varslerne har fått tilbud om advokatbistand fra sin arbeidsgiver, og det er bakgrunnen for at jeg nå bistår mine klienter i denne saken, sier Kvarme.

Arbeidsgiveren til de to kvinnene bekrefter at det er fremmet et varsel.

– Vi er gjort kjent med en hendelse som har rammet to ansatte hos oss under Arendalsuka. Det er inngitt varsel mot en person utenfor vår organisasjon, og vi håndterer saken i tråd med våre rutiner, sier lederen til NRK.

– Dette er en politisak. Av hensyn til politiets videre arbeid og våre ansatte, ber vi om forståelse for at vi ikke kan gi ytterligere informasjon, sier vedkommende.