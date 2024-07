Milliardær Trond Mohn siktet for heleri av historisk gullmynt

Mohn er siktet for grovt heleri og overtredelse av kulturminneloven etter at politiet beslagla den kostbare mynten fra romertiden.

Det kommer fram av en fersk kjennelse fra Oslo tingrett.

Mynten lå ute for salg på en auksjonsside, men salget ble stoppet da Frankrike oppdaget den.

– Franske myndigheter mener denne mynten stammer fra et skipsvrak og at mynten aldri skulle vært tatt ut av Frankrike, fordi det er staten Frankrikes eiendom, sier politiadvokat Andreas Meeg Bentzen til NRK.

Faksimile: Oslo myntgalleri

Keiser Quintillus

I år 270 regjerte Quintillus over Romerriket. Herredømmet hans varte bare i to måneder, men det ble produsert gullmynter, såkalte «aurei» med inskripsjoner av keiserens navn og bilde.

Quintillus-myntene er svært kostbare og sjeldne, og da en av disse myntene dukket opp på en norsk auksjonsside tidligere i år, gikk alarmen hos franske myndigheter.

På auksjonssiden beskrives mynten som «ekstremt sjelden» og et av svært få kjente eksemplarer.

Startbudet lå på 300.000 kroner, men verdien på mynten skal etter det NRK får opplyst ligge på nærmere 1,5 millioner kroner.

Frankrike sendte en anmodning til Økokrim i Norge hvor de hevdet at mynten er deres statseiendom, og at den tilhører dem.

– Det er åpenbart at franske myndigheter hadde en oversikt over hvilke mynter som var til salgs på den aktuelle auksjonen og valgte da å ta kontakt med norsk politi og be oss om hjelp for å sørge for at denne mynten ikke ble solgt, sier Meeg Bentzen.

Kort tid senere ble mynten trukket fra markedet. Da politiet åpnet etterforskning fant de ut at auksjonshuset solgte mynten på vegne av milliardæren Trond Mohn.

Han er nå siktet i saken.

– Siktelsen går ut på brudd på kulturminneloven eller heleri, så det å selge denne mynten mener vi er forbundet med straff, sier Bentzen.

Oslo tingrett skriver i en kjennelse at det ikke er noen bevis for at Mohn har visste at han gjorde noe ulovlig da han la ut mynten for salg.

Retten peker på at han har kjøpt den i god tro fra en profesjonell selger, og at den er blitt omsatt tidligere.

– Slett politiarbeid

Mohn selv mener siktelsen er grunnløs og sier han har kjøpt mynten gjennom Oslo myntgalleri.

– Den gullmynten var i sin tid beslaglagt av tyske myndigheter og ble frigitt på slutten av 90-tallet. Hvis franske myndigheter hadde kontaktet tyske myndigheter, så hadde de forstått at den mynten er fri, sier han til NRK.

I kjennelsen står det at Mohn ikke har svart på noen av politiet og rettens henvendelser.

– Dette er for undertegnede en ikke-sak, og derfor unnlot jeg å møte i Oslo. Jeg synes det er slett politiarbeid.

Han stiller seg helt uforstående til Frankrikes krav om å få mynten tilbake.

– De tror de har eierskap til den, og det har de ikke, fordi saken har vært så grundig undersøkt av det tyske politiet. Men hva det tyske og det franske politiet kommuniserer, det er jo ikke jeg den rette til å svare på.

Men dersom det skulle vise seg at mynten faktisk er Frankrikes, er Mohn klar på hva han vil gjøre.

Mohn er klar på at han vil gi mynten tilbake dersom de kan bevise at den er deres eiendom.

– Selvsagt vil jeg gi det tilbake.

Foto: Naturhistorisk museum, UiO

Frankrike er på jakt

I kjennelsen kommer det fram at franske myndigheter mener at Mohns gullmynt er kjøpt ulovlig etter et skipsforlis i Korsika.

– Det er ofte i sjøen man finner spektakulære funn i skip som har gått ned. Av og til kommer det på feil hender og blir spredt på markedet, sier professor i arkeologi Håkon Roland.

Han er ansvarlig for mynten som nå oppbevares på kulturhistorisk museum.

– Franske myndigheter har i mange år vært på jakt etter mynter som kan komme fra dette vraket. Det er fint at vi får kartlagt dette og får det dit det hører hjemme, sier han.

Mynten som anføres å tilhøre Frankrike, […] ble opplyst å stamme fra et privat funn av et skipsvrak utenfor Korsika. Etter det opplyste ble funnet ikke oppgitt til franske myndigheter i tråd med gjeldende lovverk, men i stedet solgt i samlermarkedet av finnerne, står det i kjennelsen.

Foto: Naturhistorisk muesum, UiO

I fransk lov heter det at skatter og antikviteter som blir funnet på havbunnen tilhører den franske staten.

– Vi venter på at franske myndigheter skal verifisere mynten som den mynten de er på utkikk etter. Da vil den kunne tilbakeleveres til den franske stat, sier Meeg Bentzen.

Tatt i beslag

Oslo politidistrikt tok mynten i beslag, og plasserte den hos Kulturhistorisk museum.

Auksjonsselskapet Oslo myntgalleri, som skulle videreformidle salget motsatte seg beslaget, og ville ha mynten tilbake.

Foto: Jonas Been Henriksen / NRK

Politiet ønsket å opprettholde beslaget, men onsdag denne uken besluttet Oslo tingrett å oppheve beslaget. Påtalemyndigheten har anket kjennelsen.

NRK har vært i kontakt med styreleder i Oslo myntgalleri, Arne Riise, som ikke ønsker å kommentere saken mens den pågår.

Lava-skatten

Franske myndigheter mener mynten som Mohn forsøker å selge, stammer fra den såkalte «Lava-skatten» utenfor kysten av Ajaccio på Korsika.

Her skal et skip som var lastet med store mengder romersk gull ha sunket til havets bunn.

Det har aldri blitt funnet noen skipsrester, men historikere og arkeologer mener at skatten besto av opptil 1400 mynter.

Noen mynter fra «Lava-skatten» dukket opp på 1950-tallet, men det var først i 1985 store mengder gull ble funnet.

Tre menn som var ute og dykket etter kråkeboller oppdaget da skatten på havbunnen. En av disse var Felix Biancamaria.

I boka Le Trésor de Lava (Lava-skatten) skriver Biancamaria at de fant mellom 450 og 500 gullmynter. 40 av disse skal de ha smeltet ned.

I 1994 ble Biancamaria dømt til å betale en bot på 15.000 euro og til 18 måneders betinget fengsel.

I 2010 ble Korsika-mannen stanset på flyplassen i Paris med en verdifull gullplate i bagasjen sin. Gullet stammet fra den samme skatten, og ble taksert til et sted mellom 6,8 og 9,1 millioner kroner.

Biancamaria har hevdet at denne gullplaten ble funnet på land, og at den dermed ikke automatisk tilhører myndighetene, skriver The Guardian.