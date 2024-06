«Den sorte svane» er en Brennpunkt-dokumentar på fem episoder.

I dokumentaren blir navngitte advokater, forretningsfolk, entreprenører og gjengmedlemmer avslørt i samarbeid og medvirkning til omfattende svindel mot statskassen og miljøet.

Avsløringene stammer fra et kontor i København som har vært fylt med skjulte kamera.

Kontoret tilhører Amira Smajic, som ønsker å unnslippe sin kriminelle fortid ved å bryte alle bånd til miljøet.

Gjennom hennes nettverk får seerne et unikt innblikk i den kriminelle underverdenen, og hvordan gjengkriminelle jobber med toppadvokater og forretningsfolk.

Til slutt i dokumentarserien kommer det frem at muldvarpen kan ha spilt et oppsiktsvekkende dobbeltspill under opptakene.

Amira Smajic har fått betalt for den tiden hun var muldvarp for produksjonen. TV 2 Danmark opplyser at hun har takket ja til deres sikkerhetstiltak og dansk politi er orientert.

Dokumentarserien er produsert av TV 2 Danmark og Wingman Media i samarbeid med NRK.