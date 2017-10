Mer «oljekreft» på Vestlandet – forskere fatter ikke hvorfor

– Vi kaller den av og til for «oljekreften» fordi det er en kreftsykdom som har økt siden vi fant olje på begynnelsen av 70-tallet. Det er en kreft forbundet med usunn livsstil, men først og fremst har de som blir rammet hatt fryktelig uflaks, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Uflaks

At Heidi Torkildson Ryste også bodde i Bergen og ble rammet av tarmskreft er nok mer tilfeldig, selv om forekomsten er langt høyere på Vestlandet. Hun er ung, levde sunt og legen sa hun hadde uflaks da hun fikk endetarmskreft. Ser en kun på tykktarmskreften, er tallene for Vestlandet langt høyere enn resten av landet.

Tarmkreft er en livsstilssykdom som rammer eldre. Derfor rammer den også flere kvinner – fordi kvinner lever lenger enn menn.

For fem år siden var hyppigheten størst i Rogaland, nå er det de tre nordligere vestlandsfylkene som har en større forekomst av tarmkreft, og særlig tykktarmskreft.

– Det var et kjempe sjokk, først og fremst. Jeg forstod ikke hvordan jeg skulle ha krefter til å gå gjennom det. Jeg hadde ingen anelse om at jeg var alvorlig syk. Og så var det en veldig sorg og redsel i forhold til ungene mine om at livet mitt enten skulle bli veldig kort eller veldig annerledes, sier Heidi Torkildson Ryste.

Store ettervirkninger

Om et halvt år er sjansen for å tilbakefall like liten som hos alle andre. Da er det gått tre år siden hun fikk endetarmskreft. Ettervirkningen er likevel store.

SUNN: Heidi Torkildson Ryste hadde et en sunn livsstil og kosthold, men ble likevel rammet av tarmkreft. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg er ferdig behandlet, men jeg er mer sliten, trenger mer søvn, og har nerveskader i hendene og føttene som gjør at jeg ikke kjenner helt om jeg blir kald eller brenner meg. Og sånn fordøyelsesmessig så går jeg mange ganger flere på do.

Likevel føler Torkildson Ryste at hun lever et godt og normalt liv, der hun tenker lite på sykdommen.

Over 3000 for første gang

Kreftregisteret legger i morgen frem nye tall som viser at forekomsten av særlig tykktarmskreft fortsetter å øke svakt i 2016. For første gang er det over 3000 tilfeller.

Tykktarmskreft 2015 2016 Kvinner 1535 1588 Menn 1400 1415 Begge kjønn 2935 3003

Tykktarmskreft er den tredje hyppigste kreftformen for menn og den nest hyppigste for kvinner.

Og kreftformen forekommer altså oftere på Vestlandet.

De tre vestlandsfylkene Sogn og Fjordan, Møre og Romsdal og Hordaland har en forekomst av tykktarmskreft på mellom 60 og 65 per 100.000. Hedmark har for eksempel bare 40–45.

Hvorfor Vestlandet?

Forklaringen på hvorfor kreften rammer vestlendinger, mer enn andre i Norge, er et mysterium.

– Vi har ingen god forklaring. For fem år siden var det mye i Rogaland, og nå litt lenger nord på Vestlandet. Og så ser vi til dels det samme hos menn. Men vi har ikke noen god grunn til å tro at livsstilen skulle være mindre sunn på Vestlandet enn i resten av landet, sier Ursin.

Det er foreslått screening av 55-åringer, og Kreftregisteret tror det kan redusere tarmkreft-dødelighet på mellom 20 og 30 prosent.

– Det hadde vært fint om vi kunne finne ut hvorfor det ser ut til å være mer tarmkreft på Vestlandet, men det krever at vi ser både på genetikk og livsstil. Og da på variasjon og kombinasjon av genetikk og livsstil, og det er vanskelige studier å gjøre.