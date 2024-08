18 år gamle Torje Tungesvik Gilbert er blant dem som kjenner at han kan ha lyst på en sigarett når musikken dundrer ut av høyttalerne på fest.

– Du danser, du er sliten, og så er det en god unnskyldning for å gå ut og sette seg litt. En får en sånn beroligende følelse.

Han gjør det bare «av-og-til», og er ikke alene.

De siste årene har det vært en svak økning i kvinner under 25 år som røyker av og til, viser tall fra SSB.

Men av-og-til-røykingen er også ifølge forskningen en livsfarlig balansekunst.

Risikoen for å dø av lungekreft ved å røyke av-og-til er mange ganger større enn hvis en ikke røyker, ifølge en studie lagt frem av the European Respiratory Society (ERS).

En annen studie fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø fra 2018 konkluderte med at av og til-røykere hadde 38 prosent høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med dem som aldri røyket.

Dagligrøykerne hadde 105 prosent økt risiko, sammenlignet med dem som aldri røyket.

På Blindern i Oslo forteller flere studenter at det ikke er uvanlig å ta seg en røyk på fest.

– Mange tenker det ikke betyr noe

– Jeg tror nok mange tenker at det er nærmest ufarlig å ta en røyk i ny og ne, eller kanskje en tjuepakning i ny og ne, at det ikke betyr noe, sier lunge-overlege ved Kreftseksjonen på Drammen Sykehus, Odd Terje Brustugun.

Brustugun, som også er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, advarer sterkt mot den oppfatningen.

– De som røyker en 20-pakning annenhver helg har cirka ti ganger økt risiko for å dø av lungekreft, sammenlignet med de som aldri røyker.

Torje Tungesvik Gilbert sier det er lett å glemme dette.

– Jeg tror jo de fleste nå vet at det å røyke sigaretter er farlig. Og det er jo ikke sånn at jeg tenker når jeg går ut og tar meg en festrøyk at det her har null konsekvenser for meg.

Overlege dr. med ved Kreftseksjonen på Drammen Sykehus, Odd Terje Brustugun sier forskjellen på å røyke av-og-til og hver dag er mindre enn mange tror. Foto: Azad Razaei / NRK

– Men det er kanskje ikke det man tenker på når man allerede har drukket litt. Da er kanskje ikke konsekvenstenkninga sterkest.

Farligere for kvinner

Tall fra SSB sier at andelen unge kvinner under 25 år som røyket av og til, økte i perioden 2021 til 2023.

Det samme gjelder menn mellom 25 og 35 år. Mens andelen unge menn under 25 som av og til tenner seg en røyk har gått litt ned.

Samtidig viser Ungdata-studien fra 2024 viser andelen som røyker daglig eller ukentlig, har økt med ett prosentpoeng, sammenliget med årene i forkant.

Overlegen advarer mot at det er farligere for kvinner enn for menn å røyke litt eller mye.

– Jenter har økt risiko for å utvikle lungekreft enn gutter, selv med likt røykemønster. Så jenter bør absolutt tenke seg ekstra godt om, sier overlege Brustugun.

Han sier en mulig årsak er at lungevolumet er lavere hos kvinner. Det er mindre, og dermed mindre luft i lungene. Og det kan bli en høyere konsentrasjon av de skadelige stoffene i lungene.

Ifølge Brustugun dør nesten 20 ganger flere av lungekreft enn av trafikkulykker

– Lungekreft er en av de mest aggressive kreftformene vi har. Selv om behandlingene har blitt mye bedre de senere år, så er det likevel slik at det er en veldig høy andel av de som får lungekreft, som dør av sykdommen ikke så veldig lang tid etter diagnosen.

Kreften oppdages sent

Leder av Lungekreftforeningen Kari Grønås er bekymret for utviklingen.

Leder av Lungekreftforeningen Kari Grønås opplever at stadig flere røyker av-og-til. Foto: Marianne Ytre-Eide / NRK

– Vi vet nå at festrøyking øker lungekreftrisikoen betydelig. Og derfor så er vi bekymret.

Hun sier lungekreft er en dødelig sykdom som regel oppdages når det er for sent. Ofte oppdages først når den har spredt seg til kroppen, noe som gir veldig dårlige prognoser.

– Jeg tror festrøyken alltid har vært der, men jeg syns det virker som om det er mer nå enn før.

Torje kjenner det godt på kroppen etter en helg med mye fest og røyking.

– Jeg kjenner jo det at det blir vanskeligere å løpe, blir tungpusta. Du kjenner det med en gang. Jeg ser det på Strava, at ja, nå løper jeg mye dårligere enn jeg vanligvis løper.