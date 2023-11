MDG snur – øker bensinavgiftene med «bare» 1 krone

– Mange sliter nå med å få endene til å møtes. Vanlige familier med barn og vanlige jobber klarer ikke lenger å betale regningene sine, sier MDG-leder Arild Hermstad.

I dag legger han og finanspolitisk talsperson Lan Marie Berg fram partiets alternative statsbudsjett for neste år. Og der kommer det oppsiktsvekkende og nye toner fra MDG:

Mens partiet siden 2016 har økt bensinavgiftene med 5 kroner, nøyer det seg nå med å øke dem med 1 krone.

– Vi ser at en veldig høy bensinpris rammer nettopp familier med lave og middels inntekter som ikke har råd til å bytte ut fossilbilen med en moderne elbil, sier Hermstad.

Bensinprisen varierer mellom omkring 20 og 25 kroner for tiden. Det er langt dyrere enn nordmenn har vært vant til fra tidligere.

AVGIFTER: Den norske bilparken blir stadig mer elektrifisert, men fremdeles er det mange fossilbiler på veiene. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Avgiftspakke

I regjeringens budsjettforslag, som det nå forhandles om i Stortinget, ble det gjort flere endringer i de såkalte bruksavgiftene på bil.

Ifølge regjeringen gjør summen av økte og reduserte bruksavgifter at en vanlig bensinbil må kjøre over 40.000 kilometer for at en bilist totalt sett skal komme dårligere ut.

– Når var det MDG begynte å bry seg om folk som har fossilbil?

– Det har vi alltid gjort, men vi har selvfølgelig fulgt nøye med på at alternativene til fossilbilen nå har blitt mer tilgjengelige. Og vi setter ned prisen på kollektivreiser, slik at klimapolitikken er rettferdig, sier Hermstad.

PARTILEDER: Arild Hermstad. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Er dette en helt ny kurs for dere?

– Det er en tilpasning til at virkeligheten har endret seg. Bensinprisene er nå veldig mye høyere enn de er normalt, sier Hermstad, og legger til:

– Det å sitte på en fossilbil kan også være en fattigdomsfelle, så vi tenker at de klimakuttene skal vi ta i andre sektorer.

– Men dette grepet svarer vel også godt på kritikken i evalueringen av valget i 2021 om at MDG var for krasse og ekstreme?

– Vi er fortsatt helt tydelige på at klimakuttene må vi ta. Men noen familier har ikke råd til å bytte ut fossilbil med en elbil, og når bensinprisen er så høy som den er nå, er ikke dette et klimatiltak som kommer til å monne nok.

Fremskrittspartiet – som kjemper hardt mot økte bilavgifter – har følgende å si om MDGs kuvending:

– De trenger ikke være ekstreme lenger for å påvirke politikken i sin retning, sier Frps Roy Steffensen i finanskomiteen på Stortinget.

– På tross av rekordhøye drivstoffpriser har jo Vedum allerede økt bensinavgiften med om lag 1 krone siden regjeringen Støre tiltrådte. MDG har vel innsett at de kan innkassere en delvis seier her, bidra til å dysse ned debattklimaet rundt drivstoffavgifter og heller konsentrere seg om andre saker, sier Steffensen om MDGs kuvending.

AVGIFTER: Fremskrittspartiets Roy Steffensen vil ha bilavgiftene ned. Foto: Vidar Ruud / NTB

Grep i dyrtid

Tidligere år har MDG hatt en kombinasjon av såkalt veibruksavgift og økt CO2-avgift som til sammen har gitt en økning i pumpeprisen på 5 kroner.

Nå henter partiet inn 380 millioner kroner ved å øke CO2-avgiften på bensin og diesel med 50 prosent neste år. Samtidig reverserer MDG regjeringens forslag om å «nulle ut» CO2-avgiftsøkningen på 1 milliard.

Hermstad viser til at MDG også gjør flere andre grep for å gjøre det billigere å leve, og å leve miljøvennlig.

Partiet vil innføre et nasjonalt reisekort til 499 kroner på kollektivreiser. MDG halverer matmomsen og fjerner den helt på frukt og grønt, økologisk mat og gjenbruk. Og MDG øker barnetrygden kraftig og gir gratis barnehage til lavinntektsfamilier.

– Hva betyr dette i økt skatt og økte avgifter?

– Med vårt opplegg får åtte av ti familier i Norge lavere skatt. Så øker vi skattene for de som har høyest inntekt, sier Hermstad.