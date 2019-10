Masseslagsmål i Oslo – to personer pågrepet

– I forbindelse med to innmeldte demonstrasjoner utenfor den tyrkiske ambassaden har en del mennesker begynt å slåss. Det endte med et slagsmål mellom ganske mange personer utenfor Drammensveien ved Bygdøy allé, sier operasjonsleder i Oslo-politiet, Gjermund Stokkli.

Det ble ifølge politiet brukt jernstenger, i tillegg ble det utført skadeverk på biler og busser.

Det var tilløp til sammenstøt ved den tyrkiske ambassaden i Oslo.

To personer skadet

En person skal være pågrepet etter masseslagsmålet. Politiet skriver på Twitter at de antar at det kan bli flere pågripelser og at det kan blusse opp slåsskamper igjen.

KURDERE: Kurdere demonstrerte mot Tyrkias offensiv i Nord-Syria i Oslo lørdag ettermiddag. Foto: Trude Furuly

– På demonstrasjonen utenfor den tyrkiske ambassaden er det amper stemning, men vi har kontroll, med mye politiressurser, sier Stokkli.

Bilder fra stedet viser en amper stemning på stedet, med roping og dytting.

AMPERT: Stemningen utenfor Tyrkias ambassade i Oslo er svært amper. Foto: Trude Furuly

Et øyenvitne til masseslagsmålet hevder det var tyskisk ungdom som initierte slåsskampen.

– Det jeg så var at noen kurdiske demonstranter var på vei til ambassaden, og så var det ca. fem tyrkiske ungdom med tyrkisk flagg som angrep de kurdiske barnefamiliene. Da ble foreldrene provosert og forsvarte seg, men så angrep tyrkerne mer. Da ble det slåssing. Jeg var i bilen da jeg så dette, sier Hemet til NRK

Så langt er det meldt om to skadde.

– De får helsetilsyn på stedet. Det er ikke snakk om kritiske skader, sier Stokkli.

ESKALERT: Stemningen i Drammensveien ved den Tyrkiske ambassaden er opphetet. Det er mye politi på stedet. Foto: Trude Furuly/NRK

En person påkjørt

I 16-tiden skal en person ha blitt påkjørt av en Tesla i forbindelse med demonstrasjonen.

– Vi har opplysninger om at en grå Tesla antageligvis har kjørt på en person. Vi har ikke fått melding om hendelsen da det skjedde, så vi jobber med å undersøke hva som har skjedd, sier operasjonsleder Stokkli til NRK.

Han forteller at en sjåfør av en Tesla har meldte seg til politiet i forbindelse med at det var blitt utøvd skadeverk på bilen.

Video viser at en person blir påkjørt i Oslo i forbindelse med demonstrasjonene i Oslo lørdag. Foto: Tipser

– Politiet undersøker nå om det er samme bil som kan ha kjørt på noen. Vi er forberedt på at det kan bli slåsskamper i randsonen rundt området i forbindelse med demonstrasjonen. Det er vi klare til å takle hvis det skulle skje, sier Stokkli.

Politiet er på stedet med store styrker.

DEMONSTRASJONER: I forbindelse med to demonstrasjoner utenfor den Tyrkiske ambassaden i Oslo, utviklet det seg et masseslagsmål lørdag ettermiddag. Foto: Trude Furuly

Demonstrasjon ved den tyrkiske ambassaden

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, men slagsmålet skjedde i forbindelse med to planlagte demonstrasjoner ved Tyrkia ambassade.

Klokken 13 startet en forholdsvis rolig demonstrasjon til støtte for Tyrkia. Klokken 15.00 startet en kurdisk motdemonstrasjon som var en protest mot Tyrkias offensiv i Nord-Syria.

TIDLIGERE I DAG: Det var demonstrasjoner ved den tyrkiske ambassade lørdag. Både tyrkere og kurdere har planlagt demonstrasjoner og politiet har stengt gaten ved ambassaden. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Politiet var allerede i området med patruljer, på grunn av de varslede demonstrasjonene.

For nær to uker siden ble fem mennesker skadd i sammenstøt mellom tyrkere og kurdere i Berlin, etter at rundt 350 mennesker marsjerte i protest mot Tyrkias angrep mot kurdiskdominerte områder nord i Syria.

Etter Tyrkias militæroffensiv mot disse områdene har også kurdere i Norge arrangert flere demonstrasjoner, blant annet på Oslo lufthavn og på Oslo sentralstasjon, ifølge NTB.