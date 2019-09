Mann påstod han sto utenfor politihuset med en bombe

Onsdag ettermiddag ble besøkende på politistasjonen i Oslo evakuert ut bakveien etter at politiet fikk melding om en bombe.



Politiet mottok et telefon fra en mann som sa han stod utenfor politihuset med en bombe, og ønsket å bli hentet.

Kort tid etterpå ble en mann i 40-årene er pågrepet. Han skal være en kjenning av politiet.

Innsatsleder Torgeir Brenden sier til NRK at de fikk kontroll over personen utenfor politihuset kort tid etter.

Det ble også funnet en sekk med en ukjent gjenstand.

Bombegruppa undersøkte gjenstanden, som viste seg og være ufarlig.

Utenfor hovedinngangen til politihuset ble det funnet en mistenkelig gjenstand. Politiet opplyser at gjenstanden ikke var farlig, men ble beslaglagt. Foto: Carina Johansen / Carina Johansen

– Det vi fokuserer på nå er å få tilbake normaltilstanden, og undersøker hva slags situasjon dette var, sier innsatsleder Torgeir Brenden.

Ingen trusselsituasjon

Ifølge Brenden dreier deg seg ikke om en trusselsituasjon.

– Det er så vidt vi vet ikke vært en trusselsituasjon. Personen opplyste at han hadde en bombe med seg, sier Brenden.



Ifølge Brenden er dette ikke straffbart, men de jobber med å finne ut av motivet til vedkommende.

Mannen vil etter hvert bli avhørt. Politiet jobber nå med å avhøre vitner og sjekker videoovervåkning.

Politiet jobber nå med avhør av vitner og sjekker videoovervåkning, sier innsatsleder Torgeir Brenden. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Ingen sammenheng mellom lignende trusler i dag

Tidligere i dag ble en mann i Sandnessjøen pågrepet for å ha ringt inn trusler mot både tingrett og lufthavn. Politiet har derfor vært i kontakt med politidirektoratet.



– Per nå er det ingenting som tyder på at det er noen sammenheng mellom det som skjedde hos oss i dag, og det som har skjedd andre steder i landet i dag, sier operasjonsleder Tor Grøttum.

– Mange ble redde

Yasin var på politihuset da trusselen kom.

– Plutselig måtte alle evakuere, men vi fikk ikke noe spesielt svar. Folk var litt redde, for vi visste ikke hva det var som skjedde.

Det var kun de besøkende som ble evakuert, mens de ansatte ble igjen inne på politihuset.