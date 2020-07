Mange norske studenter får ikke dra tilbake til USA i høst

Amerikanske immigrasjonsmyndigheter kunngjorde i går at studenter som kun følger digital undervisning i høst ikke får komme til USA.

Studentene ved Harvard fikk beskjed om å reise hjem da universitetet stengte 10. mars. Resten av vårsemesteret har studentene fulgt undervisningen på nett.

NETTUNDERVISNING: Tredjeårsstudent ved Harvard University, Cornelius Bencsik, har fått beskjed om at han ikke får reise til campus til høsten. Foto: Privat

En av dem er Cornelius Bencsik, som akkurat har fullført sitt andre år ved Harvard. Han synes nettundervisningen har fungert greit.

– Rent akademisk er det helt greit, jeg føler jeg fikk gjort det jeg skulle online på våren. En annen ting er økonomi og helhetsinntrykket av å være på college som ikke blir helt optimalt, sier han.

Studentene har fått høre at Harvard over sommeren har jobbet med å gjøre nettundervisningen bedre. Likevel er det flere utfordringer med å studere fra Norge.

– Noen fag kjører kun én time i amerikansk tid, da blir det vanskelig for meg å holde følge, for det kan bli seint, sier Cornelius.

Kan utsette

Charlotte Dyvik Henke har vært i Norge siden 14. mars. Hun skal starte det siste året av en fireårig bachelorgrad. Om hun gjør det nå, eller utsetter, har hun ikke bestemt seg for.

SENIOR: Charlotte Dyvik Henke skal starte siste året ved Harvard, og håper hun får reise til USA i vår for å uteksamineres. Foto: Privat

– Det jeg merket gjennom våren er at jeg savner å være del av studentmiljøet, og kunne bo sammen med vennene mine. Det er en av grunnene til at jeg vurderer å ta høstsemesteret fri og jobbe, så jeg kan fortsatt få de to semestrene som jeg har igjen som en ordentlig studentopplevelse. Det var også krevene at undervisningen i noen av fagene mine gikk midt på natten i Norge.

Fordi Charlotte går siste året, håper hun at situasjonen bedrer seg slik at hun får reise tilbake i vår for å fullføre graden. I høst prioriteres førsteårsstudenter, slik at de kan bli kjent med hverandre og universitetet.

Prioriteres ikke

Cornelius har fått beskjed om at han ikke får reise tilbake til campus. Han prioriteres ikke fordi han er utenlandsk og ikke er i første eller siste år av studiet.

– Jeg må bli hjemme og gjøre all undervisning online. Likevel må jeg betale full pris for studiene - som blir ganske stivt, sier han.

CAMPUSLIV: En stor del av opplevelsen når man studerer i USA er å bo på campus med andre studenter og lærere. Det går norske studenter glipp av til høsten. Foto: Charlotte Dyvik Henke

Datavitenskap- og matematikkstudenten sier nettundervisningen ikke påvirker ham akademisk, men han mister aspekter av utdanningen ved å være i Norge.

– Man mister muligheten til å få en-til-en veiledning. Tilbakemeldinger er ikke like hyppige og mulighetene er færre. Interaksjonen med lærere og professorer blir borte, som gjør at man mister muligheten til å få oppfølging og stille spørsmål, sier Cornelius.

Uforutsigbart

Harvard vil la 40 prosent av studentene bo på campus neste semester, og ta inn en annen gruppe til våren. Vanligvis bor studentene veldig tett.

– 98 prosent av studentene på Harvard College bor på campus, fordelt på 12 hus. Det er en viktig del av universitetslivet på Harvard, men det at vi bor så tett gjør det veldig vanskelig å innføre smitteverntiltak, sier Charlotte.

BEKYMRET: President i ANSA, Hanna Flood, er bekymret for studentene som nå går en usikker tid i møte. Foto: Ansa

Fortsatt vet de ikke sikkert når de får reise inn i studielandet sitt igjen. President i ANSA, Hanna Flood, mener det er synd at norske studenter går glipp av deler av studietiden.

– Vi er bekymret for våre medlemmer som går en uforutsigbar fremtid i møte. Det er belastende å ikke vite når du skal returnere til leiligheten din, vennene dine, kanskje du har en jobb, og når du kan fullføre studiene dine.

For Cornelius ligger det an til at det neste året ved Harvard fullføres hjemme i Norge.

– Det er uforutsigbart for internasjonale studenter. Den udemokratiske fordelingen av hvem som får komme tilbake og ikke, er en urettferdig behandling av studentene. Vi må fortsatt betale prisen for å være en del av skolen, og det er ikke akkurat optimalt, mener Cornelius.