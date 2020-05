Liv Signe Navarsete tar ikke gjenvalg 2021

– Jeg har i dag meldt til nominasjonsnemnda for Sogn og Fjordane Senterparti at jeg ikke tar gjenvalg til Stortinget 2021, melder Liv Signe Navarsete på sin Facebook-konto tirsdag kveld.

Siden 2005 har hun vært valgt inn på Stortinget for Sogn og Fjordane. I perioden 2005–2009 var hun samferdselsminister. Hun har også vært tidligere statsråd for Kommunal og regionaldepartementet.

I årene 2008 til 2014 var hun partiets leder, før Trygve Slagsvold Vedum tok over.

I dag er hun medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Trygve Slagsvold Vedum og Liv Signe Navarsete Foto: Vidar Ruud / NPK

Folkevalgt i 30 år

Hun ble medlem av partiet i 1986. Til neste år har hun vært sammenhengende folkevalgt i 30 år.

– Grunnen er ikke at jeg er lei av stortingsarbeid, har mistet gløden for politisk arbeid i Senterpartiet eller for valgdistriktet mitt, Sogn og Fjordane, skriver hun.

Hun er takknemlig for tilliten hun har fått fra partiet og velgerne gjennom alle årene.

– Jeg har fått stor tillit, og jeg har fått påvirke norsk politikk mer enn hva de fleste får mulighet til. Derfor er tiden inne for å takke nei til gjenvalg og bruke kreftene på andre oppgaver fremover, skriver hun.

Generasjonsskifte

– Nå er det tid for generasjonsskifte på Senterpartiets sin liste til stortingsvalget i 2021, skriver Navarsete.

Som håper nominasjonskomiteen ser framveksten av unge reflekterte politikere i partiet.

– Valgdistriktet Sogn og Fjordane trenger sterke og uredde talspersoner i Senterpartiets stortingsgruppe på Stortinget.