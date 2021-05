Line Andersens rettssak mot NRK: – Sett utenfra framstår dette stygt

– Her har man vært løsningsorientert og målet har vært å få Line Andersen tilbake så fort som mulig, sa NRKs advokat Anders Stenbrenden i retten tirsdag.

Han viste til flere forsøk på konstruktiv dialog med Andersen etter at en fastlåst konflikt førte til at hun ble tatt av skjermen som programleder, først under sjakksendingene høsten 2019.

Forsøkene førte ikke fram, og nå har Andersen tatt arbeidsgiveren til retten for det hun mener er en ugyldig endringsoppsigelse.

– Stuet bort

NRK-profilen mener arbeidsgiveren har omplassert henne på usaklig grunnlag etter at hun er blitt satt til å lage innhold til nett og mobil i andre avdelinger i stedet for å være programleder på Sporten.

– Sett utenfra framstår dette stygt. Line Andersen hadde en rolle hvor hun var NRKs ansikt utad på viktige arenaer. I realiteten er hun stuet bort eller satt på tørkeloftet, satt på spissen, sa Andersens advokat Tron Dalheim i retten.

NRK mener på sin side at avgjørelsen er blitt tatt for å skjerme ansatte i avdelingen som har opplevd samarbeidet med Andersen som belastende.

– Denne saken har eskalert og tatt nye retninger uten at det har vært grunn til det. Målet er å få Andersen tilbake i jobb på Sporten, men først må konflikten løses, sa NRKs advokat.

Line Andersen lyttet i retten tirsdag, onsdag skal hun selv forklare sitt syn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Uforutsigbart sinne

Kjernen i saken er et møte i sjakkredaksjonen i oktober 2019, hvor Andersen fikk et utbrudd mot kollegaene sine.

Men NRK mener også det finnes et historisk bakteppe hvor Andersen flere ganger gjennom karrieren har hatt et «nokså voldsomt og uforutsigbart sinne» overfor kollegaer.

Et eksempel NRKs advokater trakk fram i retten, var dekningen av VM i alpint i St. Moritz i Sveits i 2017, hvor flere kollegaer ifølge NRK opplevde samarbeidet med Andersen som belastende.

– Enkelte medarbeidere har tatt til tårer og opplever det som krevende å stille på jobb, heter det i et referat fra et møte i etterkant av mesterskapet, som NRKs advokat leste opp.

Det ble spesielt vist til en hendelse hvor Andersen hadde «klikket».

Av referatet kom det også fram at programlederprofilen tok selvkritikk i ettertid og lovet å legge av seg den skarpe tonen.

– Jævla idioter

Men ifølge NRK var Andersen tilbake i et lignende spor igjen høsten 2019, noe som har bidratt til at hun er borte fra skjermen.

Et ampert møte i NRKs sjakkredaksjon endte med at Andersen forlot rommet og kalte kollegaene «jævla idioter», noe hun mener å ha unnskyldt seg for i ettertid.

NRK mener hun skapte frykt i redaksjonen.

– Andersen utviste en atferd som gjorde sterkt inntrykk på andre deltakere. En av deltakerne ba om å bli skjermet fra Andersen. Vedkommende har også slitt helsemessig etter hendelsen, sa NRKs advokat.

– Styrt prosess

Andersen mener på sin side at hun har blitt utsatt for en urimelig prosess og at konflikthåndteringen til NRK har vært mangelfull og basert seg på anonyme påstander.

Hennes advokater peker blant annet på en undersøkelse av arbeidsmiljøet i sportsredaksjonen gjort av hovedverneombudet etter konflikten, som de mener ledelsen la føringer for.

– Dette er en styrt prosess som har rettet seg mot Line Andersen fra starten av, sa Dalheim.

Advokatene trakk også fram et notat som ble utformet av en organisasjonspsykolog for å kartlegge miljøet på sportsavdelingen, uten at Andersen hadde medvirket.

Her blir det ifølge advokaten beskrevet at Andersen «gikk bananas» og «bombarderte» kollegaer med tekstmeldinger, uten hun fikk svare for seg.

– Man trekker opp ganske skarpe karakteristikker etter å bare ha hørt den ene siden, sa Dalheim

Flere vitner

Andersen og NRK skal forklare seg i retten onsdag. En rekke ansatte i NRKs sportsavdeling er kalt inn for å vitne, blant andre Andersens programlederkolleger Ole Rolfsrud og Susann Michaelsen. I tillegg skal NRKs sportsredaktør Egil Sundvor forklare seg.

Andersen mener ledelsens avgjørelse om å ta henne av skjermen, og omplasseringen innad i NRK, er en gjengjeldelse for varsling og at den er ugyldig.

– Det er en oppsigelseslignende og inngripende endring i hennes arbeidsforhold gjennom mange år, og har et klart element av degradering og ydmykelse, heter det i sluttinnlegget til saken.