Kvinne funnet død i leilighet i Åsane i Bergen

– Både kvinnen og mannen er i 20-årene. Vi er ikke sikre på hva som er skjedd, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet mottok en bekymringsmelding fra familien til personen som bodde i leiligheten. Rett før midnatt rykket politi og ambulanse ut til stedet.

Der fant politiet en ung mann og en ung kvinne.

Kvinnen ble erklært død på stedet, skriver politiet i en pressemelding.

Det er ikke kjent hva dødsårsaken er.

– Personen som er i live var bevisst, men trengte helsehjelp og ble kjørt til sykehus. Politiet er i en varslingsfase som gjør at vi ikke kan gå ut med flere personopplysninger, sier innsatsleder Tom Johannessen til Bergens Tidende.

Han understreker at politiet enn så lenge ikke har holdepunkter for å mene at noe kriminelt har skjedd. Saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall.

Politiet er på stedet og gjør innledende undersøkelser.

– Vi vil kunne si mer om saken i løpet av formiddagen søndag, legger operasjonslederen til.