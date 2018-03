3,2 prosent er et historisk lavt resultat for KrF. Det er det laveste på Norstats målinger for NRK noensinne.

Kontrasten er stor til et annet sentrumsparti. De kan notere seg for sin aller høyeste oppslutning.

Senterpartiet klatrer nemlig opp til 12,3 prosent på marsmålingen.

Olaug Bollestad

KrF går ned 0,7 prosentpoeng fra februar. Hvis dette hadde vært stortingsvalg hadde KrF kun hatt to representanter på Stortinget, mot dagens åtte. Siden valget i høst har partiet mistet omtrent 25 prosent av velgerne.

Olaug Bollestad sier at KrFs posisjon på vippen gjør det vanskelig for partiet.

– Noen ganger faller vi ned på venstresiden og noen ganger på høyresiden. Jeg tenker at vi på sikt, til valget i 2019 skal komme tilbake igjen med en sterk organisasjon og ikke minst med et politisk prosjekt der flere kan se at dette handler om folks hverdag.

Sp: –Pensjonsslippen betyr noe

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum tror årsaken til Senterpartiets fremgang er at partiet bryr seg om både de store og de små sakene.

Sp: Knallmåling

–Ta pensjonsslippen, vi må ha noen varme ventiler, så ikke systemene blir så store at menneskene blir små, sier Vedum før han fortsetter:

– At vi ser folk i folks liv er grunnen til at vi har fått mer tillit, sier han.

Senterpartiet går frem 1,1 prosentpoeng fra forrige måned. De henter flest velgere fra Arbeiderpartiet, men får også tilsig fra Frp og Venstre.

Senterpartiet, som gjorde et godt valg høsten 2017 har siden da økt sin oppslutning med 2 prosentpoeng.

I en kommentar til KrFs dårlige måling sier Vedum at KrF må begynne å si hva de mener.

– Jeg tror egentlig ikke at de er for kjempefylker som for eksempel sammenslåingen av Troms og Finnmark, sier han.

Fortsatt borgerlig flertall

Målingen viser fortsatt borgerlig flertall, og Høyre beholder posisjonen som største parti. Til sammen klarer de tre regjeringspartiene Høyre, FrP og Venstre å beholde det borgerlige flertallet. Hvis denne målingen var stortingsvalg ville de fått 85 representanter i Stortinget.

På spørsmål om KrF har noe å lære av Senterpartiet sier Bollestad:

–De har klart å bygge opp en politikk rundt noen få elementer. De har snakket om prosjektet sitt uansett hva vi har spurt dem om. Det har vi noe å lære av.

SV går mest ned

Arbeiderpartiet går svakt frem for tredje måned på rad. Partiet er såvidt over sin egen bunnmålingen og får 23,3 prosent. Den største nedgangen har SV som likevel ligger på solid side av sperregrensen med 7 prosent.

Norstats marsmåling viser at alle endringene er innenfor de statistiske feilmarginene.