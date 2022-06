Kraftig økning i brystkreft: – Brystkreften har fått store konsekvenser for meg

53-åringen fikk diagnosen i november 2019, like før pandemien. Hun hadde drømmejobben på Svalbard og nektet å sette seg ned.

– Jeg er en pragmatisk og løsningsorientert person. Den kulen kunne jeg ikke gjøre noe med, så jeg gikk på jobb.

Hun ville ikke sitte hjemme.

– Det blir man jo ikke bedre av, sier hun.

Hun har gått til privat ultralyd siden 2009. Etter ti år fant de en liten kul i det ene brystet. Hun hadde ingen mistanke selv.

Her er Siri Dahle Jensen en måned inn i behandlingen, med isbjørnen på Svalbard i bakgrunnen. Foto: Privat

I ettertid kan hun huske at det kom fukt ut av det brystet som hadde en svulst. Det var et symptom legen gjorde henne klar over da de oppdaget kulen.

Siri Dahle Jensen nektet å gi opp. Foto: Privat

Hun ble operert for brystkreft i desember 2019. Deretter fulgte seks måneder med cellegift og tre uker med strålebehandling.

– Det var tøft.

Kraftig økning

Kreftregisteret i Norge har fått inn rapporter om 36 998 nye krefttilfeller for 2021. Det viser kreftstatistikken for 2021 som ble lagt fram onsdag. Dette er 1483 flere krefttilfeller enn i 2020. Dette er en større økning enn det som har vært de siste årene.

Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret.

– Årsaken til økningen vi ser nå, er nok fordi 2020 var et spesielt år. På grunn av pandemien var det færre som fikk sin kreft diagnostisert, sier Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret.

På forhånd var det knyttet spenning til hvor mye pandemien har hatt å si for kreftdiagnostikken i Norge.

– Vi er bekymret for om noen har sittet for lenge hjemme med sin kreftform, sier Ursin.

Hun peker på viktigheten av at kreften blir oppdaget tidlig.

– Det er viktig at disse kreftformene blir oppdaget når de er i et tidligere stadium hvor det er lettere å behandle dem, sier Ursin.

Måtte si opp drømmejobben

– For meg har brystkreften fått store konsekvenser, sier Siri Dahle Jensen.

Hun jobbet som AFIS-fullmektig for AVINOR på Svalbard Lufthavn. Da jobbet hun i flytårnet og ga flyene nødvendig informasjon, en krevende jobb der man alltid må ha full konsentrasjon.

For Siri Dahle Jensen var tiden på Svalbard fantastisk. Foto: Privat

I det øyeblikket hun fikk den første behandlingen med cellegift, mistet hun den medisinske godkjenningen hun måtte ha i jobben sin. Da ble hun sykmeldt på full tid, noe hun er glad for i dag. Da kunne hun konsentrere seg om å bli frisk.

Her er Siri Dahle Jensen i tiden før kreften. Foto: Privat

– Jeg fikk bruke all energi på berg-og-dalbanen min kreftbehandling var.

Etter hvert ble det vanskelig å bli boende på Svalbard. Hun ønsket å bo nærmere familie og sykehus og flyttet tilbake til Vadsø.

– Jeg sa fra meg drømmejobben på Svalbard og flyttet tilbake til fastlandet.

Livet på Svalbard er helt unikt, forteller Siri Dahle Jensen. Foto: Privat

Viktig med rask behandling

– Det er skremmende at vi ikke har kunnet bistå kreftpasienter under pandemien, mener Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne. Foto: Erik Thallaug / Brystkreftforeningen

Nå er det nødvendig at de som har fått diagnosen får god oppfølging, mener hun.

– Det viktigste for kreftpasienter er å komme til behandling så fort som mulig.

– Hva kan gjøres for dem som tross alt har fått diagnosen i denne tiden?

– Nå er det viktig å korte ned køene og stille opp for dem som er syke – og veilede dem så godt vi kan, sier hun.

I tillegg til brystkreft – økte også tallene for blant annet eggstokk- og lungekreft blant kvinner, og melanon (føflekk-kreft) blant menn.

For brystkreft var økningen fra 2020 til 2021 på hele 15 prosent. Det vil si 567 tilfeller.

Kreft i Norge 2021 - noen tall Ekspandér faktaboks Antall nye krefttilfeller i 2021: 17.314 kvinner

19.684 menn Hyppigst forekommende kreftformer, antall nye tilfeller 2021 Prostatakreft: 5188

Brystkreft: 4023

Lungekreft: 3499

Tykktarmskreft: 3204

Hudkreft, ikke-melanom: 3097 Dødsfall som følge av kreft 2020: Totalt: 10.981 dødsfall

5065 kvinner

5916 menn Flest dødsfall etter kreftform 2020 Lungekreft: 2168

Tykk- og endetarmskreft: 1524

Prostatakreft: 954

Bukspyttkjertelkreft: 771

Brystkreft (kvinner): 591 Kilde: Kreftregisteret, kreftstatistikken 2021

– Hvorfor?

Siri Dahle Jensen har kjempet seg tilbake på jobb. Jobben i AVINOR har hun fortsatt, men nå er jobben i flytårnet i Vadsø. I dag forstår hun ikke hvorfor sykdommen rammet nettopp henne.

– Jeg lurer på hvorfor. Hvorfor får vi brystkreft?

Hun kan ikke forstå at hun har gjort noe galt.

– Jeg har levd et helt normalt liv.

Jeg har ikke gjort noe galt for å påføre meg selv kreft, så hvorfor? Det lurer jeg på.