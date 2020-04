Klimasøksmålet til Høyesterett

Bakgrunnen for saken er at miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom mener statens bryter miljøparagraf 112, ved å ha åpnet for ny oljeleting i Barentshavet.

– Vi mener staten må dømmes, og at oljelisensene må kjennes ugyldige. En seier vil være historisk og ha store, reelle konsekvenser for klimaet, skriver Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, i en pressemelding.

Frode Pleym i Greenpeace Norge. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Tapte i lagmannsretten

Miljøbevegelsen gikk på et nytt nederlag i da lagmannsretten i januar avviste at oljeleting i Barentshavet strider med Grunnloven. Nå skal imidlertid avgjørelsen vurderes av Høyesterett, etter at organisasjonene anket kjennelsen.

Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom. Foto: Natur og ungdom

– Klimasøksmålet i Høyesterett blir et stort spark i baken på alle norske politikere. De har ikke greid selv å gjøre det våre rettigheter krever av dem; Å bevare naturen og et levelig klima, skriver Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, i en pressemelding.

– Et politisk spørsmål

Selv om organisasjonene tapte i lagmannsretten, var de fornøyd med flere av tolkningene i dommen fra januar. Lagmannsretten var enig i at klimautslipp fra norsk olje som brennes i utlandet, må tas i betraktning når det vurderes om Grunnlovens paragraf 112 er brutt.

Under rettssaken i lagmannsretten sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted at spørsmål om oljepolitikk må avgjøres av Stortinget, og ikke i retten. Han mente en seier til miljøorganisasjonene ville ta makt fra Stortinget.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Foto: Morten Jentoft / NRK

– Staten er godt fornøyd med dommen. Tingretten har kommet frem til at det verken er brudd på grunnloven eller saksbehandlingsfeil, slik saksøkerne mente, sa han etter dommen.