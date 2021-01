Klaus måtte stenge butikken for første gang på 30 år

Lørdag morgen satt Klaus Boye Ørnlund i sofaen foran TV-en. De to barna på syv og ni år var musestille. Stemningen tydet ikke akkurat på at det lørdagsmorgen og helg.

Tvert i mot var det et voldsomt alvor hjemme hos Ørnlund denne morgenen. Han måtte få med seg hvert eneste ord på regjeringens pressekonferanse.

Så kom beskjeden han fryktet. Butikken som hadde vært i familien i tretti år, måtte stenges på tre timers varsel.

– Da kom det litt panikktanker. Det er jo levebrødet mitt. Det er ikke så store marginer i denne bransjen fra før, så jeg håpet i det lengste at vi skulle slippe nedstenging.

– Tiltakene er forhastet

Ørnlund eier og driver Tante Pose på CC Vest, som selger barneklær. Nå er butikken stengt for første gang, og de ansatte har fått permitteringsvarsel. En nettbutikk er stablet på bena. Nedstengingen får store konsekvenser for butikkeieren.

– Utgiftene fortsetter jo å løpe. Vi har sendt ut permitteringsvarsel til alle de ansatte, men så må vi jo dekke lønnskostnadene i ti dager ved permittering.

Det blir dyrt. Datteren på ni år har fått med seg at ikke alt er som det skal være.

– Da vi var på butikken i dag sa hun "jeg håper ikke Tante Pose går konkurs", sier Ørnlund.

PARADOKS: Klaus Boye Ørnlund mener det er paradoksalt at butikker som har gode smittevernsrutiner nå må stenge. Foto: Privat

Han er kritisk til at regjeringen nå stenger ned butikker som har vært i drift gjennom pandemien, og som har gode smittevernsrutiner på plass.

– Jeg synes tiltakene er forhastet, og for generelle. De kunne vært innført bydel for bydel i stedet, i sammenheng med smittetallene i de ulike bydelene. Vi vet jo ingenting. Kan de egentlig spore noe smitte tilbake til kjøpesentre?

Han forteller at nedstengingen får store konsekvenser for en enkeltstående familiebedrift som hans butikk.

Som andre arbeidsgivere må Ørnland betale full lønn de første ti dagene av permitteringsperioden. Det blir dyrt for en butikk uten kunder.

– Dette er en enkeltstående butikk, det er det jeg lever av. Det er så brutalt, og medfører store kostnader for meg. Det overskuddet butikken får er min familie sitt levebrød.

Ønsker kortere arbeidsgiverperiode

Både Virke og NHO, som organiserer en rekke arbeidsgivere i Norge, mener staten nå må gå inn for en kortere arbeidsgiverperiode.

Da pandemien startet ble arbeidgiverperioden forkortet til to dager, før staten overtok lønnsutgiftene til de permitterte. Det skulle beskytte bedriftene fra de voldsomme kostnadene ved nedstengningene.

Men hvis staten ikke kompenserer full lønn for arbeidstakere i den samme perioden, er det arbeidtakerne som vil tape på en slik endring.

Arbeidstakerorganisasjonen LO er blant dem som er kritiske til en utvidet arbeidsgiverperiode. Det kan i verste fall føre til at permitterte mister opp mot 40 prosent av lønnen sin i åtte av ti dager, dersom staten ikke kompenserer for lønnstapet, slik de gjorde i vår.

VURDERER: Regjeringen vurderer fortløpende hvilke tiltak som trengs, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det ikke er en sannsynlig løsning nå.

– I forrige runde, i mars og april, gjorde vi jo det. Da innførte vi en egen ordning sånn at arbeidstakerne ikke skulle bli rammet av dette. Samtidig var nok det et komplisert og byråkratisk system som ikke nødvendigvis frister til gjentakelse.

Han understreker at regjeringen kommer med forslag til nye tiltak som skal legges frem for Stortinget på fredag.

– Men så er det ikke sånn at hver gang det kommer nye nedstenginger må vi finne opp kruttet på nytt. Vi må også bruke de ordningene og de verktøyene vi har, sier Røe Isaksen.

Støre: – Vi kommer bakpå

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen bruker for lang tid med tiltak som kan hjelpe bedrifter som nå må permittere ansatte.

– Vi kommer bakpå igjen i forhold til de ordningene som er, og da må det hurtig på plass ordninger som treffer disse bedriftene, sier Støre.

– Men er det lett for regjeringen å kunne forutse den type akutt nedstengning som vi har opplevd nå de siste dagene?

– Nei, jeg har stor respekt for at det er veldig krevende. Men vi må vente at man kan planlegge for situasjoner som kan komme. Dette muterte viruset har vi snakket om nå siden sent på høsten. Og at det kunne komme til Norge var jo ikke veldig uventet, sier Støre.

MÅ LYTTE: - Vi må lytte til bedriftene, men samtidig ikke ha ordninger som fører til for mange permitterte, sier Jonas Gahr Støre til NRK. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen avviser derimot at regjeringen har planlagt for dårlig for situasjoner som krever rask nedstengning.

Han peker blant annet på ordninger som at foreldre kan være flere dager hjemme med barn, at arbeidsledige får mer i dagpenger enn tidligere, og at det er lettere å ta utdanning og å få kompetansepåfyll for arbeidsledige og permitterte.

– Vi har rigget oss sånn at vi har en verktøykasse vi kan bruke i forskjellige situasjoner, sier Røe Isaksen.

– Må være konsekvent

Men for butikkeier Klaus Boye Ørnlund hjelper det lite at ansatte kan ha flere dager hjemme med sykt barn, eller at det er lettere å ta utdanning.Han frykter de økonomiske og sosiale konsekvensene av nedstengingen av kjøpesentre.

– Bare på CC Vest er det jo flere hundre som jobber som rammes, både arbeidtakere og arbeidsgivere, sier han.

Han er skuffet over at nedstengingen rammer så bredt.

– Vi har tatt smittesituasjonen veldig på alvor. Vi har begrensning i antall kunder i butikk, og anitbacdispensere flere steder i butikken. Likevel får vi beskjed om å stenge på så kort varsel.

Nå har han en klar oppfordring til de som bestemmer:

– Regjeringen må se an smittetrykket og være konsekvent. Ikke la polet være åpent, mens butikker hvor man har ordentlig smittevern må stenge.