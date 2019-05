Grandhagen sovna stille inn på Akershus universitetssjukehus klokka 02.35 natt til fredag. Familien skriv at hans utgang frå livet på mange måtar var ein refleksjon av livet elles. Den siste veka var prega av godt humør, humor og lun omtanke for folk rundt seg og familien, heiter det i meldinga.

Det heiter vidare at han tre dagar før han døydde underheldt med pianospeling på avdelinga, og at han starta dagen etter med å sjekke vêret på hytta i Indre Troms før han gjorde unna ei siste arbeidsøkt for DnB.

Kjell Grandhagen er død, 64 år gammal. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Etter at han vart dårlegare onsdag kveld fekk han medisinsk hjelp til å sove. Når tida var komen forlèt han oss raskt og utan smerter, skriv familien. Han lèt etter seg seg kone og tre born.

Beinmergskreft

Grandhagen har i fleire år lidd av beinmergskreft, og han har heile tida vore open om diagnosen. I eit intervju med Dagbladet i desember i fjor fortalde han at ifølgje prognosane ikkje ville vere i live eitt år seinare.

I januar i år sa han likevel at han aldri har gitt opp håpet om at han ein gong skulle bli frisk.

Han har ein lang karriere bak seg i Forsvaret. Han var generalløytnant i hæren, og frå 2000 til 2016 var han sjef for Etterretningstenesta. Han gjekk ut frå Befalsskulen for infanteriet i 1974, og i 1978 vart han uteksaminert frå Krigsskulen.

Kjell Grandhagen var fødd inn i ein militær familie, der både faren og farfaren var offiserar.

Omfattande karriere

Grandhagen var oberstløytnant/operasjonsoffiser ved Distriktskommando Nord-Noreg frå 1991 til 1995. Han var stabssjef for den nordisk-polske brigaden, Natos fredsstyrke i Bosnia-Hercegovina, i 1995 og 1996. Han var oberst og sjef for Krigsskulen frå 1996 til 1999, før han var sjef for den nordisk-polske brigaden i Bosnia-Hercegovina i 1999 og 2000.

NRKs siste intervju med Kjell Grandhagen. Du trenger javascript for å se video. NRKs siste intervju med Kjell Grandhagen.

Han var sjef for presse- og informasjonsavdelinga i Forsvarets overkommando frå 2000 til 2003. Så var han generalmajor og sjef for 6. divisjon i 2003 og 2004. Så var han sjef for hærens styrkar frå 2004 til 2006. Frå 2006 var Grandhagen generalløytnant og militær assisterande departementsråd i Forsvarsdepartementet frå 2006.

Han er høgt dekorert og har blant anna Forsvarets heiderskross.

Etter at han vart pensjonert frå Forsvaret har Kjell Grandhagen vore sjølvstendig næringsdrivande.

Ei stor kontaktflate

Kjell Grandhagen hadde ei svært stor kontaktflate, og vi har fått inn fleire reaksjonar frå menneske som har jobba saman med han, eller kjende han på annan måte.

– Etterretningstenesta har teke imot bodskapen med sorg og tenkjer først og fremst på familien og dei etterlatne, seier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstenesta til NRK.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen seier dette om Kjell Grandhagen:

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kallar Kjell Grandhagen ein av dei mest markante og respekterte leiarane i Forsvaret. Foto: martin steinholt / nrk

– Det er med sorg eg tok mot bodskapen om at Kjell Grandhagen er gått bort. Tankane mine går til familien hans og nære veker. Han var ein av våre mest markante og respekterte leiarar. Eg vil spesielt framheve evna hans til å balansere openheit med behovet for å skjerme sensitiv informasjon. Vi har mist ein av våre mest respekterte samfunnsdebattantar og ei tydeleg temme for kor viktig det er med eit truverdig forsvar.

Kunstnaren Vebjørn Sand fortel at han samarbeidde med Grandhagen heilt til det siste.

– I går fekk eg beskjed om at han var døyande, og eg var klar over at det kom til å skje. Likevel vart eg svært trist då eg fekk dødsbodskapen, seier Sand til NRK. Han møtte han berre for nokre få dagar sidan.

Han fortel at dei jobba saman på prosjektet «Roseslottet», eit kunstprosjekt som skal ta føre seg andre verdskrigen. Grandhagen var mentor for prosjektet.

– Vi tok farvel

Vebjørn Sand samarbeidde med Kjell Grandhagen om eit kunsprosjekt som omhandlar andre verdskrigen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Han ville at eg skulle kome for å ta farvel. Vi sat saman og understreka kor fint det hadde vore å bli kjende med kvarandre. Eg lova å bringe vidare den ånda han hadde med seg inn i prosjektet, seier Vebjørn Sand.

Han fortel at han arbeider med eit portrett av Grandhagen som skal stå innanfor porten av «Roseslottet».

– Hans refleksjonar handlar om at det er grunn til uro i verda. Dette i forhold til at verdiane, rettsstaten og demokratiet er under press på same måten som under krigen. Det snakka vi mykje om, fortel han.

Sand kallar Grandhagen eit nobelt menneske.