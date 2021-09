Kilder til NRK: Regjeringen planlegger pressekonferanse om gjenåpning fredag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er ikke kjent om regjeringen vil kunngjøre full gjenåpning, eller når gjenåpningen eventuelt skal gjelde fra.

En beslutning om gjenåpning kan bli tatt i regjeringskonferansen torsdag.

Som NRK omtalte igår, har Bent Høie bedt kommuner som trenger det forberede lokale koronaforskrifter senest fredag.

– Det er viktig at kommunene er forberedt. At det er kort tid til vi går over til normal hverdag med økt beredskap og da er det viktig at kommunene er forberedt på det tidspunktet vi opphever de nasjonale tiltakene, sa Høie til NRK tirsdag.

– Betyr det at dersom dataene ser gode ut, kan man teoretisk oppheve tiltak på fredag?

– Tidspunktet kommer vi tilbake til, sa Høie.

FHI anbefaler gjenåpning

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier til NRK at de vil anbefale full gjenåpning snart.

I forrige uke sank smitten med 33 prosent sammenlignet med uken før, i følge FHIs ukerapport som ble publisert idag.

Antall innleggelser har også sunket, fra 95 i uke 36 til 67 nyinnleggelser i uke 37.

90,4 prosent av befolkningen over 18 år har nå fått minst én vaksinedose, og 83 prosent er fullvaksinert.

– Samlet sett ser det positivt ut. Vi er i en god utvikling, og vi vil anbefale regjeringen å gå til neste trinn om ikke så altfor lenge, sier Vold.

– Så er det opp til regjeringen å bestemme nøyaktig tidspunkt.