Kan bli energirasjonering i Europa

I dag legger EU-kommisjonen frem sin energiplan for vinteren.

I fjor kunne EU melde at fornybare kraftkilder var blitt Europas hovedkraftkilde. Nå handler det om å skaffe nok gass til å takle vinteren.

Krigen i Ukraina har medført en vanskelig energisituasjon i Europa. Samtidig tydeliggjør den en svakhet i Europas «grønne» omstilling.

Europa har satt seg i denne situasjonen

Tyskland er det landet som i størst grad har gjort seg avhengig av import av russisk gass.

Gassledningen «Nord Stream», som går fra Russland til Tyskland, har redusert gassleveransene med 40 prosent.

På fredag får vi vite om ledningen åpner opp igjen. Men det har vært usikkerhet om Russland kommer til å la det skje.

REPARERES I CANADA: Gazprom, som driver Nord Stream-ledningen, sier at de venter på deler som har vært til reparasjon. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Sjeføkonom i Aker ASA, Torbjørn Kjus, mener at det er betydelig sannsynlighet for at det blir rasjonering av gass til vinteren.

– Det har vært snakk om rasjonering hvis Nord Stream 1 ikke kommer i gang igjen. Jeg tror det blir 50/50 sjanse om det blir rasjonering, sier han.

50/50: Sjeføkonom i Aker ASA mener et myntkast kunne avgjøre om det blir rasjonering. Foto: AKER ASA

Det har allerede blitt satt i gang ulike tiltak for å begrense gassbruken over store deler av Europa. Folk oppfordres til å ikke stille ned temperaturen hjemme til under 25 grader. Dette samtidig som Europa har vært rammet av en kraftig hetebølge.

For øyeblikket er gasslagrene i Europa omtrent 64 prosent fulle. Ifølge BBC kan det bli vanskelig å nå målet på 80 prosent fylling.

Mener Tyskland har satt seg selv i denne situasjonen.

– Det er klart at man har stilt seg i en sånn situasjon med åpne øyne. Man har vært advart mot bruk av russisk gass i lang tid, sier Kjus.

Usikkerheten rundt russiske gassleveranser har ført til at Europa leter etter alternative gasskilder.

Man har vært advart mot bruk av russisk gass i lang tid. Sjeføkonom i Aker ASA, Torbjørn Kjus

I første omgang handler dette om å ty til andre land for å dekke gassbehovet og fylle opp lagrene.

EU håper derfor Norge vil kunne produsere og eksportere mer gass i løpet av det neste året. Men de ser også til land som Algerie, Aserbajdsjan, og Qatar for å prøve å fase ut russisk gass.

Men dette vil på ingen måte klare å erstatte gassen fra Russland på kort sikt.

Satser på flytende naturgass

Tyskland satser også på flytende naturgass (LNG) som er nedkjølt naturgass. LNG kan fraktes på lasteskip over strekninger hvor det ikke finnes gassrør.

ARTIC PRINCESS: Tankskip som dette kan frakte flytende naturgass til Europa fra land som USA og Qatar.

Men LNG må behandles før den kan brukes til energi og det krever terminaler som Tyskland for øyeblikket mangler. Arbeidet for å bygge en slik terminal er i gang, men det er trolig ikke klart før i vinter.

Kjos mener dette tilsier at Tyskland vil fortsette å importere gass i en stund fremover.

– Det må bygges en del infrastruktur for å drive med dette. Det kan hinte om at gass blir en mer langvarig løsning enn man trodde, sier Kjos.