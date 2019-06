Innfører kameraovervåkning i slakterier etter NRK-dokumentar

– Vi er helt avhengige av tillit. Tillit rives fort ned, og vi må bruke tid på å bygge den opp, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Regjeringen innfører kameraovervåkning i slakterier, det blir klart etter at hun har møtt næringen.

Hun kalte aktørene inn på teppet etter NRK Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter. Ved hjelp av opptak med skjult kamera viser dokumentaren blant annet bønder som kastrerer gris uten bedøvelse, syke dyr som ikke får behandling og dyr som blir slått.

Forskriftsfester program

– Jeg tror jo at det hjelper å få til en kameraovervåkning, ikke for å ta enkeltpersoner, men for å sikre at Mattilsynet har en mulighet til å internt kunne hente sekvenser for å forbedre linjene i slakteribransjen, sier Bollestad når pressen inviteres inn på møtet.

LES MER: Vil ha obligatorisk overvåkning i grisefjøs og slakterier

Hun sier også at Dyrevelferdsprogrammet ble diskutert.

– Dyrevelferdsprogrammet ble bygd opp av næringen selv. Nå foreslår jeg at dyrevelferdsprogrammet skal forskriftsfestes. Det betyr at alle må delta i det, sier Bollestad.

Dyrevelferdsprogrammet ble innført etter at opptakene til NRK ble gjort, men før dokumentaren ble vist på TV.

Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris, som er godkjent av Mattilsynet, brukes som grunnlag for tilsyn og ble startet i 2018.

Bollestad inviterer næringen til å komme med flere forslag innen 1. september, og hun sier det blir et nytt møte i september.

– En av bøndene i dokumentaren sier at en av årsakene til dårlig dyrevelferd er fordi forbrukeren vil ha billigst mulig varer. Vil dere sørge for at svinekjøtt blir dyrere?

– Det er ingen unnskyldning. Uavhengig av kilopris på svin er det helt uakseptabelt det vi så i filmen. Så kan vi diskutere pris, men det er en annen skål, svarer Bollestad.

Bondelaget: – Opptatt av tillit

Blant de inviterte på møtet var Norges Bondelag, og leder Lars Petter Bartnes sier de er opptatt av å sikre god dyrevelferd.

– Vi kjenner på presset, også fra statsråden, i etterkant av dette møtet. Det regelverket vi har for å sikre god dyrevelferd i Norge, er et godt regelverk, sier Bartnes.

Han sier de er tydelige på at regelverket skal etterleves.

– Dokumentaren viser at det ikke blir gjort. Sånn skal vi ikke ha det i norsk landbruk, og vi er også veldig opptatt av tillit. Dette handler mye om holdninger, som skaper grunnlag for atferd. Den atferden som vises i filmen aksepteres absolutt ikke, sier han.