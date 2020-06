Hva er din matalder?

1/10 Hva tenker du om sushi? Foto: Kelvin Zyteng / Unsplash Jeg tar den varianten uten fisk. Digg! Kan aldri få nok! Joda, jeg koser meg med sushi iblant. Få det vekk!

2/10 Muggost på grillings Foto: Vincent Keiman / Unsplash Du har invitert venner på grilling. En av gjestene tar fram en skive blåmuggost, og legger den på en av burgerne. «Vil du også ha?» spør gjesten. Din respons er: Halleluja! Ja, takk! Jeg glemte helt å kjøpe inn selv. Jeg spiser ikke muggen mat. Ost er ost. En gang må være den første. Ja, takk!

3/10 Finfin restaurant Foto: Colourbox Du skal flotte deg på fin restaurant. Hva går du for til forrett? Var ikke forretten brødet som stod her? Veldig godt brød. Jeg står over – sparer heller plass til desserten. Bevares, har De østers? Det liker jeg ualminnelig godt. Suppe er trygge greier, jeg går for det.

4/10 Quinoa – hva tenker du om det? Foto: Colourbox Gubbanoa? Skeptisk til ting jeg aldri har hørt om. Ikke det beste jeg har smakt, men jeg følte for å prøve. Elsker det!

5/10 Du møter noen venner på café. Foto: Luke Chesser / Unsplash Hva bestiller du? Gjerne kaffen med lengst reisevei. Kanskje noe fra Antigua-området i Guatemala? Svart kaffe. Alt annet enn kaffe. Hadde man ikke lov til å ta med egen kaffe på termos? Nei vel.

6/10 En spansk en Kan du finne på å lyve og si du er allergisk om det er noe du ikke liker? Bare når jeg er hos svigers. Det bruker jeg nok litt for ofte, ja. Jeg liker det meste, jeg.

7/10 Hva er det som lukter sånn? Foto: Tone Rieber-Mohn / NRK Rakfisk. Smaker det så ille som det lukter? Enda verre! Elsker rakfisk! Lukten gir det hele et ekstra piff. Tja. Det holder med én gang i året.

8/10 På pizzaen Foto: Vaishnav Chogale / Unsplash Hva er den viktigste ingrediensen du har på pizzaen? Bare det ikke er ananas der, er jeg fornøyd. Kjøttdeig. Noe snacks fra urtehagen min. Bare ost, takk.

9/10 Takeaway i dag, eller? Foto: Colourbox Hvilken type takeaway-mat bestiller du helst? Bestiller aldri. Lager bedre mat selv. Pizza, burger, ett fett, bare det har nok fett. Sushi, thaimat, indisk, noe i den duren. Jeg tar det de rundt meg bestiller.

10/10 Så fin gave! Foto: Jorge Zapata / Unsplash Du får en pastamaskin i bursdagsgave. Utad er du takknemlig, men sannheten er: ... at du ikke forstår det er en pastamaskin. ... at du faktisk ble ganske glad, men innser at den kommer til å bli tatt i bruk 1-2 ganger. ... at du har en fra før, og at du egentlig er litt forbi denne matlagingstrenden.

