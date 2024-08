Dukker eksen din plutselig opp? Sliter du med å konsentrere deg? Er logistikken vanskeligere enn vanlig?

Da kan du takke den lille planeten Merkur. Kanskje.

Det tror i alle fall mange på sosiale medier.

Tre til fire ganger i året strømmer plattformene over med advarsler, og nå skjer det igjen.

Merkur er i retrograd.

Mange brukere legger ut råd og erfaringer i periodene rundt Merkur i retrograd. Foto: TIKTOK

Brukere kommer med tips om hvordan håndtere den krevende perioden. Hva må du gjøre, hvordan kommer du best ut av det, og ikke minst, hva må du for enhver pris unngå.

Å signere kontrakter eller bli sammen med noen mellom 4. og 28. august, bør være utelukket for enhver.

Samtidig benytter andre muligheten til å henge ut de som skylder på Merkur når livet butter.

Tror du Merkur påvirker livet ditt? Definitivt, jeg merker det! Absolutt ikke, overtro. Det kan kanskje hende noe spiller inn? Vis resultat

Så hva er Merkur i retrograd egentlig?

Det kan oversettes til «Merkur beveger seg bakover».

Astronom ved Solobservatoriet Vegard Lundby Rekaa sier dette handler om at planeten Merkur i denne perioden ser ut som den skifter retning.

– Det er en illusjon fordi vi ser planeten fra en jordklode som hele tiden er i bevegelse. Den blir veldig sterk fordi vi ikke har noen opplevelse av at det er vi som beveger oss, sier han til NRK.

Astronom Vegard Lundby Rekaa sier det ikke er alt vitenskapen kan forklare. Foto: Privat

Siden tiden det tar jorda å gå en runde rundt sola, og tiden det tar for Merkur er ulik, vil det i perioder se ut som planeten går motsatt retning.

Litt som når du sitter i en bil i fart, og det ser ut som bilen ved siden av kjører baklengs.

Skjønner fascinasjonen

Men er det noen vitenskapelige bevis for at denne optiske illusjonen også kan påvirke oss på jorda? Lundby Rekaa er skeptisk.

– Når du spør meg som fysiker, så kan jeg ikke se en eneste mekanisme som tilsier at det burde være noen kobling.

Likevel kan astronomen forstå at folk fascineres av astrologien.

– Jeg har ikke noen vanskeligheter med å forstå at folk lar seg inspirere og lar sine liv på et eller annet vis veiledes av ting som skjer på himmelen. Uten at det trenger å bety at vitenskapen og astrologien har en sammenheng.

Merkur Merkur er den innerste og minste planeten i solsystemet.

Den er bare litt større enn månen, og er i likhet med Venus, Jorda og Mars en steinplanet.

Planeten er gråfarget og tildekket av kratre, og ligner dermed på Månen i utseende.

Siden Merkur er så nærme sola, kan vi bare se den på himmelen like etter solnedgang eller like før soloppgang. Kilde: Store norske leksikon

Skal påvirke kommunikasjon

Spirituell veileder Alma Skolmen sier planeten Merkur symboliserer kommunikasjon, intellekt, teknologi, reise og alt av informasjonsutveksling.

– Når det ser ut som Merkur plutselig går den andre veien tror vi innen astrologi at det forstyrre disse områdene, sier hun til NRK.

Hun erkjenner at det gjør noe med troverdigheten at Merkur i retrograd kun er en illusjon.

– Jeg vil si at det påvirker teorien, men for meg handler det mest om hva jeg erfarer. Så lenge det stemmer overens med erfaringene mine så kaster jeg det ikke bort selv om jeg ikke helt forstår hva som ligger bak.

Skolmen har nesten 10.000 følgere på TikTok. Hun gir dem spirituelle råd gjennom kanalen sin. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken / NRK P3

Så hva kan man ifølge astrologien oppleve?

Skolmen peker på tekniske problemer og misforståelser, særlig gjennom meldinger og e-post.

– Siden Merkur trekker seg bakover handler det også mye om at ting fra fortiden kan dukke opp.

Det er her den allerede omtalte eksen kommer inn i bildet. Skolmen sier hun har fått melding fra sin.

– Blir testet

Fotograf Malin Westermann er blant de som mener hun merker endringer når Merkur er i retrograd. Hun har vært interessert i astrologi siden hun var ti år og har to astrologi-apper hun er innom daglig.

– Det er merkelig, men jeg føler alt skjer når det er retrograd, at det bare blir fullt kaos. Men det skal skje, formålet med det er at noe skal ryddes opp i.

Westermann mener vi i Vesten har blitt redde for det som ikke har vitenskapelige bevis. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Denne runden med retrograd har ikke vært så intens, ifølge Westermann. Hun sier hun er i en positiv periode og at Merkur da heller forsterker dette.

Men rundt seg ser hun at flere påvirkes negativt.

– De blir testet. Det er det relasjonelle spesielt hvor kommunikasjonen blir testet. Og kommunikasjonen med en selv. Det å finne styrke og selvsikkerhet.

Tanten til Westermann introduserte henne for astrologi da hun var 10 år. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Selv om Westermann ser ut til å ha sluppet billig unna, foreløpig, er hun ekstra påpasselig disse ukene.

– Jeg prøver å være mye mer forsiktig i trafikken og ikke gå med telefonen. Også er jeg generelt en litt glemsk type, så jeg blir ekstra påpasselig på å skrive ned ting.

Hun sørger også for å alltid dobbeltsjekke at meldingene hun sender går til riktig person.

Westermann er daglig innom astrologi-apper som blant annet forteller hvordan dagen vil bli. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Likevel er hun bevisst på å ikke la seg styre av astrologien.

– Det er et veldig viktig spørsmål å stille seg. Hvor mye skal man la seg påvirke av det? Men det er vel mer et kompass enn noe annet, som religion og annen tro er.

Skeptisk til strategien

Psykolog Lisa Maiken Nordsveen skjønner godt at mange ønsker å finne mening, særlig når livet føles uforståelig og kaotisk.

– Sånn sett tilfredsstiller dette et veldig forståelig og grunnleggende eksistensielt behov hos mennesket.

Psykolog Lisa Maiken Nordsveen tror astrologi har blitt så populært fordi den sier noe spesifikt om folks liv og personlighet. Foto: Privat

Nordsveen sier forskning også viser at de som tror på noe utenfor seg selv opplever økt glede og mening.

– På den annen side er det en dum strategi i lengden å ikke ta ansvar. Dette frarøver deg autonomi og dermed mulighet til å skifte retning eller gjøre viktige endringer i livet.

Les også HorosKOPI

Psykologen advarer derfor mot å følge alle rådene som kommer på sosiale medier i forbindelse med Merkur i retrograd.

– Astrologi er ikke en evidensbasert teori og anses som overtro. I sum vil jeg anbefale folk å ta ansvar for eget liv fremfor å se til stjernene.

– Må ha litt selvironi

Selv om Skolmen også er mer obs under retrograd, hun påpekte blant annet at å gjøre intervju ikke er optimalt, så er hun enig i at livet ikke bare skal leves gjennom stjernene.

Skolmen bruker englekort som del av sin spirituelle veiledning. Foto: RAGNHILD MARIE KJOSBAKKEN / NRK P3

– Kritikere mener man skylder på en planet når livet blir litt trådt?

– Alle i det spirituelle må ha litt selvironi på at det er noe vi gjør. Jeg tror ikke det er en unnskyldning, men det kan føles som en forklaring. Så tror jeg ikke at noen hundre prosent tenker at livet mitt raser sammen og det er bare på grunn av denne planeten.