Når du blir født blir planetene på stjernehimmelen fryst og speiles ned i en 360 graders sirkel som vi kaller et horoskopkart med planeter, stjernetegn og hus. Hvert stjernetegn er 30 grader i sirkelen og det er 10 planeter i horoskopet. Solen, Månen og Pluto er strengt tatt ikke definert som planeter, men går ikke inn på tematiske forskjellen her og effekten av det. Det er et eget kapittel. Vi bruker denne betegnelsen her som en forenkling.



Etter at en person er født vil planetene på stjernehimmelen fortsette å bevege seg, og vil i løpet av årene treffe ulike punkter i dette fødselshoroskopet. Og det er det som skaper dynamikken og det vi kaller framtidshoroskop.



Planeter i fødselsøyeblikket står i et visst gradantall til hverandre ved fødselen i den sirkelen vi kaller horoskopkart. Dette kaller man aspekter. Typiske aspekter er 0, 15, 30, 45, 60, 72, 90, 120, 150 og 180 graders vinkler som astrologene tar høyde for ved tolkning. Men planeten fortsetter å bevege seg og vil ha ulike gradantall til de planeter som står fast ved fødselstidspunktet. Dette skaper dynamikken og det vi kaller framtidshoroskop.



Planetene beveger seg med ulik hastighet så noen temaer vil være kortvarig, en time, dag eller to, noen vil gå over uker, måneder, år og noen i generasjoner.



Et horoskopkart kan være et fantastisk element for selvutvikling, for å finne talenter, evner og ressurser en person har. Et horoskop kan fortelle om retningen en person har potensiale til å utvikle seg i, hvilke talenter, evner og ressurser man kan utvikle i dette livet som ligger latent i personligheten. En mulighet for å se på livet sitt fra en annen vinkel kan ofte inspirere og motivere til å utvikle seg i en ny retning.



En person har mange ulike retninger man kan utvikle seg i og med at det ligger flere talenter i en og samme person. Hvilken retning man velger å gå i har ofte sammenheng med arv og miljø, hva som er vektlagt i den familien og den sosiale arena man er oppvokst i.



Et horoskop kan fortelle deg om å potensiale du kan utvikle i dette livet, men man har alltid selv ansvar for eget liv og egne valg.



Et personlig horoskop kan indikere hvilke temaer som er aktuell i livet ditt, om det er jobb, kjærlighet, økonomi etc. Men hvilke veier du velger å gå i livet ditt, er ditt valg.



Det en astrolog kan hjelpe deg med er å belyse hvilke temaer som kommer opp, hva som er veiene til målet og tidslinjen.



Et horoskop sammenlignes ofte med et veikart der du kan velge mellom å kjøre motorveien strakaste veien til målet eller om du velge å kjøre en kjerrevei med sideveier og saktere tempo, men kanskje med hyggeligere utsikt. Man kan velge å leve saktere i trygg forvisning at veien blir til mens man går.



Generelt når man skriver et årshoroskop så tar man utgangspunkt i Solen, siden den beveger seg omtrentlig gjennom hele horoskopsirkelen i løpet av året, med bevegelse ca 1 grad pr dag. Men korrigeres ved skuddår for avviket.



I løpet av året vil Solen aktivere ulike temaer som ligger latent i horoskop, og noen temaer vil bli aktivert flere ganger siden de vil komme i spenningsaspekter flere ganger i løpet av året. I tillegg har vi flere planeter som beveger seg med ulike hastigheter som vil påvirke prosessen. Det vil da ofte foregå mange ting samtidig i en persons liv, men perioder der det blir mer stillestående. Ved måned- og dagshoroskop foregår mye av samme prosessen.



Framtids horoskop sammenlignes ofte med en teaterscene der flere aktører (planeter) er på scenen og mange ting forgår parallelt. Noen ganger foregår det mye på scenen samtidig andre ganger lite, noen ganger går det fort og deretter avtar i roligere tempo. Noen ganger er det mye støy andre ganger ikke.



Slik er det også i det virkelig liv siden flere planeter fortsetter å bevege seg videre på stjernehimmelen. Noen ganger er det veldig travelt og andre ganger er man i et roligere levesett.



Hva som er den viktigste dominans i en persons liv avdekkes ved samtale med vedkommende. Det har sammenheng med arv, miljø og hvilke egenskaper en person har utviklet. Av og til lever en person veldig i takt med sin natur, har en sunn fornuft og egenvilje som gjør at man har stått opp for seg selv og lever et liv i harmoni med hvem man er.



Er man på avvik på kursen av hva som er den sanne natur av ulike grunner kan frustrasjon og misnøye bygge seg opp. Og man kan ende med å gå på akkord med seg selv.



Ved dagshoroskop så tar man utgangspunkt i flere planeter, men spesielt Månen vektlegges siden den beveger seg omtrentlig gjennom hele horoskopsirkelen i løpet av ca 28. dager. Månen bruker omtrentlig 2 timer pluss minus gjennom en grad. Varierende hastighet på grunn av polene.



Ulike punkter og planeter vil da bli aktivert gjennom måneden. Mye av temaene i et dagshoroskop vil handle om det som påvirkes av de planeter som beveger seg raskest over stjernehimmelen. Dette fører til at samme tema kan komme opp flere ganger i løpet av måneden, og av og til med noen dagers mellomrom. Andre planeter kan og melde seg inn i dansen og forsterke dette. I løpet av en dag vil det også være flere temaer som aktiveres avheng av tid på døgnet.



Et års-, måneds- eller dagshoroskop må derfor skrives på generell basis for et stjernetegn siden alle temaer ikke er like aktuelle når det må gjelde for flere. Og blir ofte i litt mer generelle ordelag.



Derfor anbefales det av astrologer at man tar høyde for fødselsdato, klokkeslett og fødested for å få et personlig horoskop slik at man vet akkurat hvilke aspekter som aktiveres i et horoskop.



I et personlig dagshoroskop tar man utgangspunkt i Månens posisjon i det personlige fødselshoroskop og ser på hva som skjer når den beveger seg gjennom fødselshoroskopet de neste dagene. Dette forteller noe om hva planetene sin dans gjennom livet sender fra universet.