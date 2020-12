Huset raste rundt dem – måtte forlate hunden Zajka (10)

– Vi prøvde å komme oss ut. Da vi var på vei til ytterdøren, raste alt rundt oss. Og vi sto midt i raset og hadde leire og husrester rundt oss. Så vi klarte ikke komme oss til ytterdøren, den fantes ikke lenger, sier Anna Sandman til NRK.

I firetiden onsdag morgen våknet Sandman og ektemannen Jørgen av det hun beskriver som rare lyder.

Huset de har bodd i de siste ti årene begynte å riste. Paret sto midt i raset som rammet et boligområde i Gjerdrum natt til onsdag.

Hun er opprørt, men forteller at hun har det bra ut ifra omstendighetene.

Anna Sandman (til venstre) og ektemannen Jørgen ble evakuert med helikopter fra raset i Gjerdrum. Her sammen med datteren Michelle (19). Foto: Privat

Visste ikke om et nytt skred kunne komme

Natt til onsdag raste familiehjemmet rundt dem, mens paret tok seg ut til det som tidligere var inngangen. Der var det ikke lenger tak.

Heldigvis sto garderobeskapene med yttertøy igjen. Anna og Jørgen fikk tak i jakker og sko, og familiens dalmatiner, Zajka (10), kom også til rette.

Mobilene rakk de ikke å ta med seg, og de tre ble stående i det som tidligere var inngangspartiet til huset og vente på hjelp.

Rundt seg hørte de lydene fra raset. De visste ikke om det var lyden av jord og bygningsmasse som falt, eller om det var større skred på vei.

Flere ganger kaller Sandman det hele for urealistisk:

– Det skjer i film, det kan ikke skje i virkeligheten!

Jørgen hadde blitt skadet i flukten ut av huset, og begynte å bli kald, forteller Sandman. På grunn av det som senere viste seg å være et brudd på kragebeinet, klarte de ikke å få på ham jakken ordentlig.

Zajka (10) kom seg ut av huset, men kunne ikke bli evakuert sammen med familien sin. Her med matfar Jørgen, som for øyeblikket er på sykehus. Foto: Privat

Redde for å bevege seg

De var redde for å bevege seg, i frykt for at grunnen var ustabil. Hunden Zajka holdt seg i ro ved føttene deres mens de ventet på hjelp.

Da de hørte lyden av helikoptrene, begynte Sandman å vifte med ting for å bli sett. Etter det hun tror er en time, ble de funnet. Først ble Jørgen hentet opp av redningspersonell.

– Når helikopteret kom sa jeg at de måtte ta Jørgen først, fordi han var skadet, og så kom de og skulle hente meg. Da prøvde jeg å si at hunden måtte også komme opp, og forståelig nok sa han at det er mennesker som må hentes opp først, forteller en tydelig preget Sandman.

Hun beskriver lettelsen hun følte av å bli funnet, av å bli hentet før «verre ting kunne skje». Men også sjokket over å måtte forlate et kjært familiemedlem i raset.

– Da jeg forsto at Zajka ikke kunne være med oss i helikopteret, så var det et sjokk. Da tenkte jeg bare på at jeg håper at hun klarer seg.

Her raser flere hus Du trenger javascript for å se video.

Håper å bli gjenforent

Mens foreldrene ble hentet av helikopter, var 19 år gamle Michelle hjemme i Oslo.

Hun ble oppringt av en barndomsvenninne, som fortalte at det hadde vært et ras i nabolaget Michelle vokste opp i.

Michelle fikk ikke tak i foreldrene sine før faren fikk låne telefon i ambulansen. Mens faren ble fraktet til sykehus, visste hun fremdeles ikke hvordan hun skulle finne moren sin.

– Jeg så på NRK at de som ble evakuert ble sendt til Olavsgaard hotell. Jeg hadde ikke fått snakket med mamma ennå, men jeg bare tok på meg klær, pakket en bag til mamma, og gikk ut døra, forteller Michelle.

Nå er Anna og Michelle gjenforent på hotellet, mens Jørgen er på sykehuset. Han har de fått snakke med på telefon, og forteller at han har det fint, etter forholdene.

Men det er ett familiemedlem som mangler. Zajka.

– Vi forstår at det er mange som er skadd, men det er en del av familien vår. Det er klart at man blir veldig berørt. Vi håper på et lite mirakel, at vi får se henne igjen. Hun har hatt en veldig spesiell plass i våre liv gjennom ti år. Så vi håper at vi får gjenforenes, sier Anna.