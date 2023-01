Høyre-topp leverte overvåkingsdroner til Ukraina

Det var Aftenposten som først meldte om saken søndag.

Stortingspolitikeren har sammen med venner og kjente hjulpet til med å samle inn utstyr og få det fraktet til frontlinjen i det krigsherjede landet.

Frølich var selv med på en kjøretur til Ukraina i september, sammen med blant annet partikollega Mahmoud Farahmand.

De har levert blant annet overvåkingsdroner til de ukrainske soldatene.

– Dette er enkle, sivile droner som gjør det mulig for ukrainerne å finne ut om russerne nærmer seg, og hvor farene truer. Med disse dronene har de ukrainske soldatene mulighet til å spare egne liv, forteller Frølich til NRK.

I tillegg har de blant annet levert biler som kan evakuere skadde soldater, og ullundertøy som holder soldatene varme i kulden.

Etter at Frølich og flere andre bestemte seg for å hjelpe ukrainske soldater i fjor sommer, ble arbeidet formalisert i høst.

12. oktober ble organisasjonen «Fritt Ukraina» stiftet, med Frølich som styreleder, skriver Aftenposten.

Utstyret på vei mot soldatene i Ukraina. Ukrainske frivillige må hjelpe til for å få det helt frem til frontlinjen. Foto: Privat

Leder komite som gransker regjeringen

Som stortingspolitiker er Frølich leder av stortingets kontrollkomité, som akkurat nå gransker hvordan regjeringen har hjulpet Ukraina etter den russiske invasjonen i februar 2022.

Det er politikerkollega Audun Lysbakken fra SV som leder komiteens undersøkelser av regjeringens Ukraina-bistand.

Lysbakken er det som kalles saksordfører for kontrollsaken.

– Hvordan vurderer du ditt handlingsrom som leder av kontrollkomiteen som nå har denne kontrollsaken, til å dra til Ukraina og være med på å levere overvåkingsdroner til ukrainske soldater?

– Det er noe jeg gjør med stor trygghet og personlig overbevisning. I en krig som dette har jeg ingen betenkeligheter med å sende hjelp til dem som kjemper i Ukraina.

– Det handler om å beskytte demokratiet og en regelstyrt verdensorden. Dette er vår tids viktigste strid, sier Frølich.

– Vi må alle føle selv på hva vi kan gjøre. Det er ingen store formelle begrensninger på hva en stortingsrepresentant kan gjøre, ei heller komiteledere. Som representant kan man selvsagt engasjere seg aktivt i hjelp som dette. Dette er jeg trygg på.

Straks fremme. Dette bildet er tatt rett ved grensen, før de kjører over på ukrainsk jord. Peter Frølich er helt til venstre i bildet, mens Mahmoud Farahmand er til høyre. Foto: Privat

Får støtte fra jusprofessor

Jan Frithjof Bernt er professor emeritus ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Professoren er blant Norges fremste eksperter på habilitet.

Han sier stortingsrepresentanter ikke er underlagt noen form for embetsmessig styringsmakt eller begrensninger.

– Kan Peter Frølich som leder av kontrollkomiteen gjennomføre en slik tur til Ukraina?

– Slik jeg har fått opplyst saken, er det ikke noen problemer med dette i det hele tatt. En stortingsrepresentant kan engasjere seg i saker, både i ord og handling, som han eller hun synes det er riktig å ta tak i, sier Bernt.

Selv om kontrollkomiteen skal granske regjeringens bistand til Ukraina, kan fortsatt Frølich som komiteleder dra til Ukraina for å gi utstyr til ukrainske soldater, mener professoren.

– Det at Frølich på forhånd har hatt en mening om spørsmålet, er ikke noe annerledes enn at politikere kan ha hatt en mening om spørsmål i andre saker før de kommer til behandling i Stortinget.

Han sier det ligger i politikernes rolle i at de må ha muligheten til å være engasjert i det som skjer i samfunnet.

– Dette er ikke noe marginalt eller diskutabelt som skjer her. Dette er en helt naturlig del av det å være folkevalgt, sier Bernt.

Jan Frithjof Bernt er professor emeritus og ekspert på habilitet. Foto: Åge Algerøy / NRK

Glad for engasjementet

Frølich sier det er viktig for ham å få frem at hjelpen til Ukraina ikke er noen politisk markering.

Etter nyttår hjalp de til med å levere en strømgenerator til Ukraina.

Den har de fått av en norsk giver. Ansatte i Bergen Engines har hjulpet til med å sette strømgeneratoren i stand.

Dette er en av strømgeneratorene som Peter Frølich og de andre frivillige har fått levert til Ukraina. Foto: Privat

– Det er fantastisk mange fine mennesker rundt omkring. Man blir rørt når man ser giverviljen. Det er mange fine folk over hele landet som ønsker å hjelpe, sier Frølich.

Frølich sier det har en sterk symbolverdi for ukrainerne at det kommer hjelp.

– Det er et levende bevis på at de ikke står alene. At det kommer hjelp utenfra. Ikke bare fra en fjern statsmyndighet, men fra person til person. Det setter de stor pris på, sier Frølich.